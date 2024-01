Od lat badania wykazują wszechobecność mikroplastiku w przyrodzie. Znaleziono go zarówno w śniegu na Antarktydzie czy chmurach nad górą Fudżi, jak i łożyskach kobiet ciężarnych, w krwi oraz mleku z piersi. Można było przypuszczać, że mikroplastik jest także w pożywieniu, które spożywamy na co dzień. Czy tak jest w istocie? To postanowili sprawdzić badacze z Ocean Conservancy i Uniwersytetu w Toronto.

Mikroplastik w pożywieniu. W których produktach jest go najwięcej?

Mikrodrobiny plastiku znajdują się zarówno w spożywanym przez nas jedzeniu, jak i wodzie pitnej – według badania „Human Consumption of Microplastics” opublikowanego na łamach Environmental Science & Technology, przeciętny człowiek każdego roku konsumuje od 78 000 do 211 000 cząsteczek mikroplastiku, choć autorzy zastrzegli, że dane mogą być mocno niedoszacowane. Najnowsze badanie opublikowane w czasopiśmie Environmental Pollution rzuca nowe światło na te odkrycia, wskazując przerażającą skalę zawartości mikroplastiku w niemal wszystkich produktach spożywczych.

Czytaj więcej Tworzywa sztuczne Ile nanoplastiku jest w wodzie butelkowanej? Zaskakujące wyniki nowego badania Najnowsze badania wykazały, że w wodzie butelkowanej znajdować się może znacznie więcej mikroplastiku i nanoplastiku niż dotychczas sądzono – informują naukowcy. To szkodliwe cząsteczki na tyle małe, że część z nich może przedostać się do ludzkiego organizmu i w nim pozostać.

Zespół naukowców pod kierownictwem Madeleine Milne dokonał analizy 16 rodzajów produktów białkowych, uwzględniając zarówno produkty nieprzetworzone, takie jak surowe filety rybne, krewetki, piersi kurczaka czy kawałki schabu wieprzowego, jak i żywność przetworzoną, zarówno mięsną jak i roślinną, czyli bezmięsne nuggetsy oraz tofu.

Jak się okazało, aż 88 proc. badanych próbek zawierało cząsteczki plastiku. Co więcej, naukowcy nie zauważyli znaczącej różnicy w stężeniu plastiku między produktami mięsnymi i roślinnymi, pochodzącymi z oceanów oraz lądów, oraz świeżymi i przetworzonymi. Nieco więcej cząsteczek znaleziono jednak w żywności przetworzonej, co sugeruje, że za zanieczyszczenie mikroplastikiem może częściowo odpowiadać sposób przetwarzania produktów.