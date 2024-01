Globalne systemy żywnościowe odpowiadają za jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych, a produkty pochodzenia zwierzęcego przyczyniają się do ogromnych emisji metanu i amoniaku, które reagują z innymi substancjami zanieczyszczającymi, tworząc drobne cząstki stałe, które mogą prowadzić m.in. do chorób układu krążenia, raka płuc czy cukrzycy.

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2019 roku zanieczyszczenie powietrza doprowadziło do ok. 4 milionów przedwczesnych zgonów na świecie. Szacuje się, że co piąta śmierć była wynikiem zanieczyszczeń generowanych przez rolnictwo.

Jakość powietrza ma nie tylko ogromny wpływ na zdrowie publiczne, ale również na gospodarkę. Wcześniejsze badania wykazały, że zanieczyszczenie powietrza obniża produktywność pracowników na wielu różnych stanowiskach, od gospodarstw rolnych po fabryki.

Jak ustalili autorzy badania opublikowanego na łamach czasopisma „Nature Communications”, poprawa jakości powietrza jest możliwa wraz z redukcją ilości produktów pochodzenia zwierzęcego w diecie.

Weganizm podnosi PKB? Nowe badanie

Gdyby ludzie ograniczyli do minimum ilość mięsa i nabiału w diecie, kładąc większy nacisk na produkty pochodzenia roślinnego, można by zapobiec 100 000 przedwczesnych zgonów rocznie.