Papież Franciszek przywróci bezmięsne piątki w kościele? Aktywiści apelują

Jak informuje portal www.esmmagazine.com, aktywiści zaapelowali do papieża, by przywrócił bezmięsne piątki w całym Kościele jako obowiązek – nie wybór. Jak podkreślają działacze klimatyczni, miałoby to głęboki wpływ na zmniejszenie spożycia mięsa oraz promowanie zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska nawyków żywieniowych. "Dzięki bezmięsnym piątkom papież Franciszek może zainspirować miliony katolików i ludzi na całym świecie do dokonywania wyborów dietetycznych, które są bardziej łaskawe dla naszej planety" - zauważają przedstawiciele Sustainable Earth Eating.

Zdaniem aktywistów, jeśli papież podjąłby taką decyzję, rozpoczęły się globalna dyskusja na temat etycznych i ekologicznych wymiarów konsumpcji żywności – w tym mięsa.

Działacze chcą, by potrzeba włączenia powrotu nakazu bezmięsnych piątków została włączona do zaktualizowanej wersji encykliki papieskiej – uważają oni, że odzwierciedliłoby to krytyczny związek między wyborami dietetycznymi a ochroną środowiska. "Przywrócenie bezmięsnych piątków przez Kościół katolicki byłby potężnym symbolem jedności i ogromnym krokiem w kierunku ochrony naszej planety. Zachęcamy papieża do rozważenia tej propozycji, gdy przygotowuje się do udziału w dorocznym spotkaniu klimatycznym ONZ IPCC" – podkreślają działacze klimatyczni.

Franciszek – jako pierwszy papież w historii – weźmie niebawem udział w konferencji klimatycznej ONZ COP28. Odbędzie się ona dniach 30 listopada–12 grudnia 2023 roku na terenie nowoczesnego Expo City w Dubaju. Udział w niej weźmie wielu światowych przywódców, ekspertów i naukowców.

Jak wynika z badania opublikowanego na łamach czasopisma „The American Journal of Clinical Nutrition”, diety obfitujące w mięso są mniej odżywcze niż te, w których najwięcej miejsca zajmują rośliny. Są również zdecydowanie mniej korzystne dla klimatu.