Rekordowo niski poziom lodu w regionie Antarktydy. A zaczyna się lato

Co niepokojące, zasięg letniego lodu morskiego na Antarktydzie również osiągnął rekordowo niski poziom. W ubiegłym roku kontynent doświadczył bowiem historycznej fali upałów. Temperatury na Antarktydzie Wschodniej zamiast ok. -50°C sięgnęły -10°C, czyli niemal 40°C powyżej średniej. Minimalna powierzchnia lodowa była aż o 20 proc. mniejsza niż średnia z ostatnich 40 lat. Oznacza to utratę lodu morskiego o powierzchni niemal dziesięciokrotnie większej niż Nowa Zelandia. W ubiegłym roku powierzchnia pokrywy lodowej na kontynencie po raz pierwszy w historii spadła poniżej 2 milionów kilometrów kwadratowych, a w lutym tego roku osiągnęła kolejny, rekordowo niski poziom.

Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w kierunku rekordowo niskich warunków, wzbudziły wśród naukowców obawy, że zmiany klimatyczne mogą w końcu ukazać się w lodzie morskim Antarktyki. Mimo że Meier zauważył, iż jest jeszcze za wcześnie, by to stwierdzić, artykuł akademicki opublikowany na początku tego miesiąca w czasopiśmie naukowym „Communications Earth and Environment” sugerował, że zmiana klimatu jest możliwym czynnikiem. Badanie wykazało, że rosnące temperatury oceanów, do których doprowadziły przede wszystkim emisje gazów cieplarnianych, przyczyniają się do spadku poziomu lodu morskiego obserwowanego od 2016 roku.

- Kluczowym przesłaniem jest to, by chronić zamarznięte części świata, które są naprawdę z wielu powodów istotne. Musimy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych - zaznaczył Arian Borich, badacz lodu morskiego na australijskim Uniwersytecie Monash, który współautorem badania.

Zmiany na Antarktydzie mają wpływ na resztę świata

Anomalie pogodowe na Antarktydzie mają destrukcyjny wpływ między innymi na bioróżnorodność – rosnące temperatury doprowadziły już m.in. do zmniejszenia w ciągu ostatnich latach populacji kryla antarktycznego, niewielkiego bezkręgowca, stanowiącego podstawę pożywienia pingwinów, fok oraz płetwala błękitnego. Problem mają także pingwiny, które rozmnażają się i wychowują swoje młode na lodzie morskim, a jednocześnie przyspieszają globalne ocieplenie poprzez zmniejszenie ilości światła słonecznego odbijanego przez biały lód z powrotem w przestrzeń kosmiczną.