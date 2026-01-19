Mirosław Proppé: O czym powinniśmy pamiętać wchodząc w 2026 rok?

Koniec 2025 roku, Podkarpacie, znów huśtawka temperaturowa, opady i ponownie rwanie sieci. Ryzyko opisane w raporcie IMGW z 2006 r. materializuje się. Kto dziś, podejmując decyzje w polskich firmach czy administracji, bierze pod uwagę najnowsze raporty IMGW? Jakie uwzględnia wnioski i rekomendacje?

W 2026 roku dwie kwestie są strategicznie ważne dla Polski. Powinny one być priorytetem, łączącym realną troskę administracji, biznesu, nauki, społeczeństwa i polityków. Pierwsze wyzwanie to woda. W Polsce pochodzi ona generalnie z jednego źródła – opadów. To one zasilają glebę, strumienie i rzeki oraz podziemne zasoby. Tyle że te ostatnie powstają głównie dzięki zaleganiu i powolnym topnieniu pokrywy śnieżnej. Ta w Polsce zmalała o około 40 proc. w ciągu ostatnich 50 lat. Suma opadów pozostaje mniej więcej taka sama, ale zmienił się ich rozkład. Dziś mamy dłuższe okresy suche przedzielone intensywnymi opadami. Wyschnięta gleba i zabudowane tereny nie są w stanie przyjmować zwiększonych ilości wody.

Do tego dochodzi ogromny i nieprawidłowo działający system melioracyjny (łączna długość rowów melioracyjnych w Polsce porównywalna jest z długością równika), który zbiera niemal cały opad i kieruje go do rzek oraz Bałtyku. Nie zachowujemy wody tam, gdzie ona spadnie, stąd biorą się susze. Rozwiązaniem nie są wielkie zbiorniki wody lecz systemowe podejście do naprawy systemu melioracji, do retencji naturalnej, mokradłowej, w zakolach rzek.

Drugie wyzwanie to utrata różnorodności biologicznej. W środowisku naturalnym mamy coraz mniejszą populację dziko żyjących zwierząt. Według Living Planet Report WWF, od 1970 roku utraciliśmy 73 proc. liczebności kręgowców na całym świecie. Przyczyny? Przede wszystkim utrata miejsca do życia. W Polsce i Europie znamiennym przykładem są ptaki śródpolne, mieszkające na łąkach albo na krzewach i drzewach na miedzach. Problem w tym, że takich terenów pozostawionych przyrodzie jest bardzo niewiele. Miedze zostały zaorane, więc od 1980 r. spadek liczebności wspomnianych gatunków sięga 60 proc. Te ptaki żywiły się owadami i gryzoniami, które występują na polach. Jeśli ich nie ma, plony trzeba chronić za pomocą chemii, która odkłada się następnie w tych, którzy płody spożywają, czyli w nas. To oznacza, że produkcja spożywcza kosztuje więcej, a w zamian otrzymujemy produkty dopuszczone wprawdzie do spożycia, ale jednak zawierające nienaturalne substancje chemiczne.

Podobna utrata różnorodności biologicznej występuje również w przypadku gleby. Tzw. próchnica jest jej podstawowym składnikiem, umożliwia ona wzrost roślin dzięki rozkładowi materii organicznej przez bakterie, bezkręgowce i inne organizmy żyjące w glebie. Zmiany w sposobie produkcji rolnej i stosowanie nawozów sztucznych (które również wpływają na koszty produkcji rolnej) powodują, że nasze gleby, słabsze niż w większości Europy, utraciły około połowę próchnicy. Dziś średnia jej zawartość w glebach Polski wynosi około 1–2 proc., w przeszłości wynosiła ok. 3–3,5 proc. Tymczasem zdrowa gleba powinna mieć 5 proc. próchnicy.

Wracając do źródeł problemu utraty bioróżnorodności – sposobem na odbudowę zasobów przyrodniczych w Polsce jest sensowne planowanie przestrzenne. Aby z nich korzystać, musimy dać im przestrzeń do odrodzenia się i do życia. Bez tego będą zanikać.