Aktualizacja: 17.01.2026 07:07 Publikacja: 16.01.2026 14:30
Profesor Bogdan Chojnicki: Zakończyliśmy kolejny rok „na plusie” i po rekordowo ciepłym 2024 r. nie jest to informacja, którą chcielibyśmy usłyszeć.
Foto: Leszek Szymański PAP
Rok 2025 skończyliśmy z piętnastoma rekordami. Wprawdzie w 2024 r. było takich obserwacji aż 24, ale należy tu wspomnieć, że rok 2024 był najcieplejszy od początku instrumentalnych pomiarów meteorologicznych w Polsce. Dodatkowo w grudniu 2025 r. nie zanotowaliśmy nawet jednego dnia, który byłby chłodniejszy niż norma i to sprawia, że rok 2025 zakończył się na przysłowiowym plusie. Ten wzrost temperatury wpisuje się także w globalny trend wzrastającej temperatury i koresponduje z kolejnymi rekordami ciepła notowanymi w innych częściach świata.
Niestety, w 2026 roku należy się spodziewać kolejnych rekordów ciepła zarówno w Polsce, jak i na świecie. A to dla naszego kraju zapowiedź między innymi zaburzeń w bilansie wodnym środowiska, od którego zależy nie tylko komfort naszego życia, ale także funkcjonowanie takich sektorów, jak np. leśnictwo, rolnictwo czy energetyka. Warto dodać, że jeśli chodzi o rekordy chłodu, to ostatni zaobserwowano w Polsce 7 października 2019 r.
Gdy zimą przychodzi fala ciepła, to temperatury sięgają wartości kilkunastu stopni Celsjusza i odbieramy to jako poprawę komfortu, ponieważ w tym okresie spodziewamy się raczej chłodów i utrudnień oraz dodatkowych kosztów np. ogrzewania naszych mieszkań. Oceniamy pogodę z perspektywy naszych chwilowych odczuć i potrzeb, dlatego często umyka nam fakt, że zmiana klimatu to nie tylko zagadnienie ekonomiczne uproszczone do rozważań na temat kosztów ogrzewania i chłodzenia naszych biur i domów, ale poważna zmiana warunków funkcjonowania nie tylko gospodarki, ale także, a może przede wszystkim środowiska, które jest fundamentem naszego dobrobytu i dobrostanu. Np. patrząc z perspektywy bilansu wodnego naszego krajobrazu brak chłodu to wcześniej topniejący śnieg, czyli ograniczenie retencji wodnej. Zasoby wodne w postaci pokrywy śnieżnej nie pozostają, tak jak kiedyś, do wiosny, aby podczas ocieplenia zasilić glebę na początku sezonu wegetacyjnego. Woda wsiąka już teraz w grunt i może powoli odpływać ciekami z pól, a przy odpowiednio wysokich temperaturach także parować.
Czytaj więcej
Naukowcy odkryli, że w Morzu Bałtyckim oraz Północnym występują pozostałości środków kontrastowyc...
W ten sposób, w ostatnich latach, doświadczamy coraz poważniejszego zaniku jednego z ważnych elementów bilansu wodnego środowiska – retencji śnieżnej. Taka zmiana sprawia, że wschody roślin uprawnych potrafią się opóźniać z powodu niewystarczającej wilgoci w glebie i zdarza się, że wiosną nasiona zaczynają kiełkować dopiero po opadach. Warto też zauważyć, że wzrost temperatury oznacza intensywniejsze parowanie, a wraz z nim rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia niedoboru wody w glebie. Już teraz praktycznie w każdym roku notujemy straty w rolnictwie będące wynikiem suszy.
Coroczne bicie rekordów ciepła byłoby bardzo złą wiadomością, co nie zmienia faktu, że zakończyliśmy kolejny rok „na plusie” i po rekordowo ciepłym 2024 r. nie jest to informacja, którą chcielibyśmy usłyszeć. Jest wielce prawdopodobne, że 2025 r. ostatecznie okaże się tak samo ciepły jak 2022 r., a w tej dekadzie tylko 2021 r. był w termicznej normie. Atmosfera się robi coraz cieplejsza, ponieważ każdego dnia „pompujemy” do niej olbrzymie ilości gazów szklarniowych, które skutecznie „przytrzymują” ciepło, które powinno być odprowadzone z systemu klimatycznego, aby jego temperatura mogła utrzymać się na względnie stałym poziomie. Tak, potrzebujemy zdecydowanych działań w kierunku redukcji emisji tych gazów do atmosfery.
Profesor Bogdan Chojnicki.
Foto: Archiwum prywatne
Na zachodzie Polski już są miejsca, w których średnie temperatury miesięcy zimowych są powyżej zera, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydawało się niemożliwe. Pewnego rodzaju nieszczęściem jest to, że dezinformacja polegająca na mieszaniu takich pojęć, jak pogoda i klimat jest wciąż taka nośna w społeczeństwie. Zmiana klimatu w takim miejscu jak Polska nie oznacza np. klimatu tropikalnego, ale wyraźnego spadku występowania zarówno dni mroźnych, jak i czasu zalegania pokrywy śnieżnej. Należy się też spodziewać, że zimą coraz częściej będzie padać deszcz zamiast śniegu. Platformy społecznościowe wydają się najtańszym narzędziem dezinformacji także polskiego społeczeństwa. Warto tu dodać, że w wyżej opisanym myleniu pojęć nie chodzi o przekonanie, że zmiany klimatu nie ma, tylko o zwyczajną dezorientację czytelnika. Tak „obezwładnionej” merytorycznie osobie można potem zbudować alternatywną postawę względem rzeczywistości, dla której prawa fizyki przestają mieć znaczenie lub są jej obojętne.
Czytaj więcej
Podsumowania zjawisk atmosferycznych w Polsce w zeszłym roku nie pozostawiają wątpliwości: wrażen...
„Problemy stwarzają możliwości” to jedna z zasad japońskiej filozofii KaiZen, która jest jedną z podstaw rozwoju. W tym przypadku poszukiwanie winnych i/lub bagatelizacja problemu zmiany klimatu to droga donikąd. To sprawia, że zaprzeczamy lub w najlepszym wypadku nie robimy nic w imię błędnie pojmowanego konserwatyzmu, podczas gdy inni, np. wspomniane przez Panią kraje azjatyckie, rozwijają technologie i przewagę technologiczną w oparciu np. o OZE. Na tym polega wspomniana przeze mnie wcześniej dezorientacja opinii publicznej, która sprawia, że tracimy kolejną szansę na innowacyjność, która jest nam niezbędna do dalszego rozwoju gospodarczego.
Trudne pytanie, ponieważ internet jest doskonale zorganizowany w celu przyciągania i utrzymywania uwagi z powodów czysto komercyjnych. Innymi słowy, nie chodzi tu o np. rzetelną informację, a rodzaj rozrywki, która wykorzystuje prosty mechanizm bodziec–reakcja–nagroda. Dodatkowo, w sytuacji, gdy każdy użytkownik platform społecznościowych jest prowadzony przez swój osobisty algorytm manipulacyjny, już samo zwrócenie uwagi na zagadnienie zmiany klimatu jest niezwykle trudne. Wydaje się, że jedynym sposobem na dezinformację klimatyczną są działania we wszystkich mediach w celu popularyzacji wiedzy, a także pomocy zdezorientowanym. To wydaje się jedynym panaceum na dezinformacyjny szum, który w mojej ocenie zagraża wielu elementom szeroko pojętej świadomości naszego społeczeństwa.
Przed nami takie potrzeby, jak: dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, termomodernizacja budynków, zwiększenie gęstości ładowarek w Polsce dla samochodów elektrycznych, a także prace nad budowaniem odporności naszej gospodarki na zmianę klimatu poprzez rozwój retencji wodnej w krajobrazie. Jednak w mojej ocenie, najważniejszym postanowieniem noworocznym Polski powinna być konsekwencja w realizacji wyżej opisanych celów oraz dbałość o to, aby te działania przyniosły skutek w postaci innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą naszej gospodarce budować w oparciu o logikę zrównoważonego rozwoju, którego fundamentem jest zasada, wg której środowisko jest bazą rozwoju, gospodarka narzędziem, a celem jest dobrobyt naszego społeczeństwa.
Bogdan Chojnicki
Profesor z Pracowni Bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Zmiany klimatyczne zagrażają nie tylko przyrodzie i środowisku. To także realny koszt, który ponosimy na co dzie...
Badanie przeprowadzone przed naukowców z Francji wykazało, że osoby przebywające często na lotniskach narażone s...
Czy ludzie kochają przyrodę? Najnowsza analiza niemal 200 badań naukowych wskazuje, że to założenie może być błę...
Raport organizacji Christian Aid stanowi podsumowanie najbardziej kosztownych ekstremalnych wydarzeń pogodowych...
Brak koncentracji, chroniczne zmęczenie czy kłopoty psychiczne – brak regenerującego snu niesie wiele konsekwenc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas