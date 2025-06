Choć Polska pozostaje jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie wyznaczył oficjalnej daty odejścia od węgla, w ciągu ostatnich lat jego udział w krajowym miksie energetycznym znacząco spadł. W ubiegłym roku osiągnął rekordowo niski poziom 57,1 proc., podczas gdy udział odnawialnych źródeł energii wzrósł do 29,6 proc.

Eksperci po poglądach klimatycznych Karola Nawrockiego

Dr Paweł Czyżak, analityk think tanku Ember, podkreśla że „historia uczy, że transformacja energetyczna nie kłania się wyborom” i „postępuje niezależnie od ich wyników”. – Prezydent Duda przekonywał, że Polska ma pokłady węgla na kolejne 200 lat. Tymczasem przez dekadę, w której sprawował władzę, udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadł o 19 punktów procentowych. Ekspert zauważa, że amerykański prezydent Donald Trump również deklarował niechęć do odnawialnych źródeł energii, co jednak nie powstrzymało ich rozwoju.

– Mimo pozornego sprzeciwu płynącego z Białego Domu, za podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa, produkcja energii elektrycznej z wiatru i słońca w USA wzrosła o 64 procent. Jestem pewien, że argumenty takie jak niższa cena i poprawa bezpieczeństwa przemówią do prezydenta Karola Nawrockiego, a za jego kadencji odnotujemy dalszy wzrost OZE w systemie energetycznym – uważa dr Paweł Czyżak.

Michał Smoleń, kierownik programu badawczego Energia & Klimat w Fundacji Instrat jest przekonany, że niezależnie od poglądów nowo wybranego prezydenta, węgla w polskim miksie energetycznym będzie coraz bardziej ubywać. – Transformacja energetyczna postępuje. Pomimo politycznych haseł, udział węgla w polskiej elektroenergetyce sukcesywnie malał za rządów PiS, i gwałtownie spadnie także w czasie kadencji Karola Nawrockiego. Od jakości współpracy rządzącej koalicji i nowego prezydenta zależeć będzie jednak, czy uda nam się ten proces przejść w sposób uporządkowany, z pełnym wykorzystaniem gospodarczych szans. Kluczowe ustawy nie mogą stać się zakładnikiem gry politycznej: rząd będzie zapewne starał się przekonać prezydenta, że droga do obiecywanych przez niego w kampanii akceptowalnych cen prądu, silnej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego, wiedzie właśnie przez m.in. poprawę warunków dla energetyki wiatrowej na lądzie – mówi Michał Smoleń.