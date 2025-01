Grenlandia: obiekt marzeń Donalda Trumpa i ofiara zmian klimatycznych

Nie ulega jednak wątpliwości, że zwiększenie wydobycia paliw kopalnych jest jednym z punktów programu Donalda Trumpa, który już w trakcie kampanii wielokrotnie podkreślał swoje poparcie dla branży paliw kopalnych (i vice versa – naftowi giganci wsparli go niebagatelną kwotą 75 milionów dolarów). Niedawno potwierdził, że po objęciu urzędu niezwłocznie odwoła zakaz wierceń na morzu w poszukiwaniu ropy i gazu. Eksperci uważają, że zmiana przepisów nie będzie możliwa z uwagi na fakt, że potrzebna byłaby zgoda Kongresu, w którym republikanie mają niewielką większość.

Biorąc pod uwagę, że obecnie niekwestionowanym liderem łańcucha dostaw minerałów krytycznych są Chiny, odpowiadając za ok. 70 proc. światowej produkcji minerałów i materiałów ziem rzadkich oraz 90 proc. ich przetwarzania, determinacja Trumpa w dążeniu do przejęcia naturalnych bogactw Grenlandii wydaje się zrozumiała. W grudniu Chiny ogłosiły zakaz eksportu galu, germanu i antymonu do Stanów Zjednoczonych, w odpowiedzi na ograniczenia ogłoszone przez administrację prezydenta Joe Bidena dotyczące sprzedaży zaawansowanych układów scalonych i maszyn do Chin.

Eksperci ostrzegają, że Chiny mogą zagrozić wprowadzeniem obostrzeń dotyczących innych kluczowych minerałów, takich jak nikiel czy kobalt. Szacuje się, że w 2023 roku Chiny odpowiadały za 48 proc. światowego wydobycia antymonu, wykorzystywanego m.in. w produkcji amunicji, pocisków podczerwonych, broni jądrowej, gogli noktowizyjnych oraz bateriach i sprzęcie fotowoltaicznym. W 2024 roku wygenerowały niemal 60 proc. rafinowanego germanu oraz niemal 99 proc. rafinowanego galu.

Troska władz Grenlandii o klimat

Władze Grenlandii przedkładają troskę o klimat ponad eksplorację wyspy. Podczas szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow Grenlandia ogłosiła przystąpienie do porozumienia paryskiego. Jej premier Múte Bourup Egede ogłosił, że „jest dumny” z decyzji rządu, i przypomniał, że region Arktyki stanowi jeden z obszarów Ziemi, na którym skutki zmian klimatu są szczególnie odczuwalne. „Uważam, że musimy wziąć zbiorową odpowiedzialność, co oznacza, że my również musimy wnieść swój wkład” – powiedział Egede.

W 2021 roku rząd Grenlandii zdecydował się na rezygnację z wydobycia ropy naftowej, tłumacząc, że cena środowiskowa jest zbyt wysoka, i deklarując, że poważnie traktuje kryzys klimatyczny. „Przyszłość nie leży w ropie naftowej. Przyszłość należy do energii odnawialnej i pod tym względem mamy o wiele więcej do zyskania” – napisano w oświadczeniu. Stwierdzono również, że decyzja o zaprzestaniu wydawania nowych licencji na eksplorację ropy naftowej i gazu jest motywowana troską o lokalną przyrodę, rybołówstwo, przemysł turystyczny oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju.