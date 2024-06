Niemniej istotne jest jednak także to, że turystyka – która stanowi główną część hiszpańskiej gospodarki – także związana jest z dostępem do linii brzegowej. Jednocześnie jednak im więcej na wybrzeżu się buduje, tym bardziej zwiększa się skala erozji. Aby odbudowywać plaże trzeba przywozić piasek do Andaluzji, choć erozja sprawia, że ten wysiłek w większości idzie na marne.

Czytaj więcej Planeta Ekokatastrofa na wyspie w Chorwacji lubianej przez Polaków. Ścieki na plaży Położona na adriatyckim wybrzeżu Chorwacji wyspa Hvar, bardzo popularna wśród turystów, mierzy się z katastrofą ekologiczną. Powodem są statki wycieczkowe, które – jak informują lokalne media – „zamieniają najpiękniejsze na świecie plaże w ściek".

Ekolodzy ostrzegają, że postępujące zmiany są wyraźnym sygnałem, by władze zakazały budowy nieruchomości w pobliżu plaż. Tymczasem rząd Pedro Sáncheza za erozję plaż obwinia bary plażowe. Jak zaznacza premier Hiszpanii, erozja wybrzeża prowincji Malaga będzie się pogłębiać przez trwałość sezonowych obiektów handlowych i infrastrukturę miejską, która powinna zostać zdjęta z plaży pod koniec sezonu letniego.

Costa del Sol to jeden z najpopularniejszych regionów w Hiszpanii – co roku odwiedzają go tłumy turystów. Nie bez powodu – znajduje się tam ponad 300 km plaż, a także wiele hoteli i kempingów z doskonałą infrastrukturą. Rok 2023 okazał się rekordowy dla Andaluzji – region odwiedziło 14 milionów turystów.