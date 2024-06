Michał Żmihorski: Dzika przyroda chroni granicę z Białorusią lepiej niż mur

Kolejnym istotnym elementem są lasy. Zadaniem gospodarki leśnej jest utrzymywanie drzewostanów we właściwym stanie, a kiedy jakieś drzewo zaczyna umierać, to z reguły jest dość szybko wycinane, bo leśnicy nie chcą martwych drzew w lesie, gdyż z perspektywy produkcji drewna są one bezwartościowe. Natomiast z perspektywy obronności są cenne, gdyż mocno utrudniają przejście lasu. To jest też korzystne dla bioróżnorodności i całych grup organizmów związanych z martwymi drzewami, np. grzybów, bezkręgowców czy dzięciołów. Ograniczona gospodarka leśna również przyczyniłaby się do wzmocnienia obronności.

Trzeci element wart rozważenia to drogi. Obecnie gospodarowanie lasem wymaga zapewnienia dojazdu, w zasadzie do każdej jego części. Trzeba dowieźć pracowników, którzy wytną drzewa, później to drewno trzeba wywieźć. W tym celu musimy dysponować siecią dróg dobrze utwardzonych, odwodnionych, z drenażem, co przecież bardzo ułatwia przekraczanie tego lasu. Skutecznym rozwiązaniem byłaby likwidacja przynajmniej części tych dróg. A więc jeśli ktoś chciałby pokonywać las, w którym leży duża liczba martwych drzew, który jest miejscami zalany wodą, to szanse powodzenia są tu zdecydowanie mniejsze niż w sytuacji, kiedy sieć dróg jest gęsta, są one odwodnione i przystosowane do tego, żeby pokonać je na przykład czołgiem.

Dzika przyroda jest więc znacznie bardziej skuteczna niż rozwiązania takie jak mur na granicy, który przecież codziennie jest przekraczany w kilkudziesięciu miejscach przez ludzi, którzy są w stanie pokonać tę zaporę za pomocą lewarka samochodowego. Najskuteczniejsze rozwiązania to takie, które jednocześnie wzmacniają obronność kraju, jak i chronią bioróżnorodność.

Bardzo ważne jest to, aby te informacje dotarły do osób, które będą podejmowały decyzje w zakresie „Tarczy Wschód”. Wyjątkowo niekorzystne decyzje zostały już na przykład podjęte w kwestii budowy rowów melioracyjnych przy granicy, które mają rzekomo spowolnić posuwanie się czołgów przez ten region. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że one trwale odwodnią ogromny teren, co będzie miało wyjątkowo negatywny efekt na zabezpieczenie granicy. O retencję wodną należy dbać, a rowy melioracyjne powinny zostać zlikwidowane. Powinniśmy odtwarzać bagna, mokradła, rozlewiska rzek, meandry rzeczne, lasy bagienne, i tak dalej. To są ekosystemy, które musimy wspierać i o nie dbać. Przy podejmowaniu takich decyzji konieczne jest zrozumienie jak działa hydrologia tego terenu.

Czy budowanie rowów melioracyjnych w kraju, który od lat zmaga się z suszą hydrologiczną, byłoby właściwym posunięciem?