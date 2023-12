Organizacja festiwalu wpisuje się w szersze podejście grupy do kwestii zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju. W 2019 roku społecznie zaangażowany zespół połączył między innymi siły z proekologiczną organizacją Tyndall Centre for Climate Change Research, proekologicznym ośrodkiem badawczym stacjonującym przy Uniwersytecie w Manchesterze. W ramach projektu przyjrzano się źródłom emisji dwutlenku węgla z tras koncertowych oraz stworzono materiały, które miały zachęcić branże do zmniejszenia ilości zabieranego ze sobą na koncerty sprzętu czy zaprzestania podróżowania na tego typu wydarzenia prywatnymi odrzutowcami.

Choć wiele festiwali wprowadziło już zmiany mające na celu walkę ze zmianami klimatu, to wydarzenie organizowane przez Massive Attack zwrócić ma uwagę na jeden z największych problemów środowiskowych związanych z koncertami – transport fanów. Mark Donne, filmowiec i działacz klimatyczny, który współpracował z Massive Attack przy kilku projektach tego rodzaju, zwraca uwagę, że od 65 do 85 proc. emisji związanych z wydarzeniami na dużą skalę pochodzi właśnie z podróży tych, którzy muszą pokonać większą odległość, by dostać się na koncert. „To coś, z czym branża nie chce się mierzyć. Będzie to pierwszy projekt, który w znaczący sposób zajmie się tą kwestią” – zaznaczył w rozmowie z „Guardianem”.

Jak Massive Attack chce to zrobić? Pierwszeństwo w zakupie biletów na wydarzenie będą mieli przede wszystkim fani mieszkający najbliżej miejsca, w którym odbędzie się festiwal. Tych, którzy jechać będą z daleka, zachęca się zaś do podróżowania pociągami. Działać będą także bezpłatne autobusy elektryczne, które miłośników muzyki przewozić będą z Bristolu na teren wydarzenia. - Będziemy też mieć na sobie koszulki z napisem „Klimat się zmienił" i mówić o zmianach klimatycznych ze sceny – zapowiedział Robert Del Naja.

Branża muzyczna truje planetę?

W styczniu analitycy firmy Payless Power, amerykańskiego dostawcy energii elektrycznej, sprawdzili, jak wygląda ślad węglowy koncertów i którzy artyści w największym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska. Badanie wykazało, że pierwsze miejsce w kategorii najbardziej szkodzących środowisku gatunków muzycznych zajmuje elektroniczna muzyka taneczna (EDM). Kolejne miejsca zajęły: hip-hop, pop, metal, country i klasyczny rock.

Według danych organizacji Green Touring Network, która promuje w branży muzycznej świadome planowanie tras koncertowych i minimalizowanie śladu węglowego przez artystów, na to, jak duży ślad węglowy generują światowe tournee ma wpływ kilka czynników. Najistotniejsza okazała się sama organizacja koncertu, a także podróże fanów, którzy na koncert często przyjeżdżają lub przylatują z innych miast. Czasem nawet państw. W drugiej kolejności wpływ mają produkcja gadżetów i koszulek dla fanów, zakwaterowanie dla fanów, a także podróż ekipy oraz muzyków.