Zarzuty pod adresem gigantów paliwowych. „To się przestanie opłacać”

Każda ze spółek została oceniona w pięciu obszarach: planach inwestycyjnych, niedawno zatwierdzonych projektach, planach produkcyjnych, celach w zakresie redukcji emisji oraz polityce wynagrodzeń kadry kierowniczej w kontekście zachęcania do zwiększenia produkcji.

W skali ocen A byłaby zgodna z celami porozumienia paryskiego dotyczącymi ograniczenia wzrostu temperatury do „znacznie poniżej” 2°C, a najlepiej do 1,5°C, a ocena H oznaczałaby zgodność z najgorszymi scenariuszami, zakładającymi ocieplenie się klimatu o co najmniej 2,4°C w stosunku do epoki przedindustrialnej.

Relatywnie najlepszy wynik (ocenę D) uzyskał brytyjski gigant naftowy BP, który według analizy think tanku, nadal planuje zwiększenie wydobycia gazu ziemnego na sześciu kontynentach. Jest to jedyna spółka z badanych, która deklarowała dążenie do ograniczenia produkcji do 2030 roku.

Repsol, Equinor, Eni, Shell i TotalEnergys otrzymały ocenę E, deklarując utrzymanie wolumenu na dotychczasowym poziomie. Najgorzej w zestawieniu wypadły ExxonMobil, Petrobras, Saudi Aramco i ConocoPhillips, z których każda deklaruje dalsze zwiększanie produkcji w kolejnych latach. ConocoPhillips, która uzyskała najniższą możliwą ocenę, zamierza zwiększyć produkcję aż o 47 proc. w ciągu najbliższych pięciu do ośmiu lat w porównaniu z produkcją w roku 2022.

Tymczasem, według autorów raportu, świadomość klimatyczna w społeczeństwie rośnie i coraz więcej inwestorów stara się koncentrować na zrównoważonych projektach.

Analityczka Carbon Tracker i główa autorka raportu, Maeve O'Connor, w rozmowie z Rzeczpospolitą podkreśliła, że głównym celem publikacji miało być uświadomienie inwestorom, że wspieranie finansowo zanieczyszczających branży jest nie tylko szkodliwe dla klimatu, ale też niekorzystne biznesowo.