Przewoźnicy muszą ciąć emisje. Nadchodzi era ciężarówek elektrycznych

Pojazdy wodorowe mogą być alternatywą dla spalinowych i elektrycznych, ale na razie wiążą się z olbrzymimi inwestycjami. Foto: adobestock

Ale szuka się także innych rozwiązań. W Niemczech podjęto próby budowy elektrycznej autostrady. Już w 2019 r. w Hesji otwarto pierwszy testowy odcinek takiej trasy dla ciężarówek napędzanych prądem z napowietrznej trakcji. Nad prawym pasem jezdni w obu kierunkach zainstalowano przewody, z których samochody czerpią prąd poprzez pantograf. Dwa lata temu uruchomiono kolejny odcinek elektrycznej autostrady na trasie B 462 między Kuppenheim i Gaggenau. Jednak trakcja nad autostradami nie byłaby rozwiązaniem do zastosowania na szeroką skalę, zwłaszcza w krajach o słabiej rozwiniętej sieci szybkich dróg.

Dla usprawnienia dostaw w centrach dużych miast, gdzie będą powstawać strefy czystego transportu, a zarazem z powodu konieczności obniżania kosztów dostaw tzw. ostatniej mili, należy zwiększyć udział elektrycznych samochodów dostawczych we flotach. Organizatorzy transportu argumentują, że pozwala to na redukcję kosztów paliwa, przy tym całkowity koszt posiadania (TCO) dostawczego samochodu elektrycznego jest już na podobnym lub niższym poziomie jak w przypadku aut spalinowych. Zarazem logistycy zwracają uwagę na rosnące znaczenie redukcji śladu węglowego w organizowaniu transportu.

Podkreślają to zwłaszcza firmy kurierskie, które wykorzystują samochody elektryczne na coraz szerszą skalę. Jedną z największych takich flot w Polsce ma InPost, który w sierpniu zakupił 250 Fordów E-Transit. Obecnie przedsiębiorstwo dysponuje flotą blisko 1300 elektryków. We współpracy z GreenWay inwestuje także w rozwój sieci stacji ładowania, stając się liderem w liczbie prywatnych ładowarek, posiadając ich ponad 700. Ślad węglowy transportu paczek dostarczonych do paczkomatów, w porównaniu z dostawą kurierską do domu, jest niższy nawet o 98 proc. na ostatniej mili. – Wprowadzenie do naszej floty kolejnych elektrycznych fordów to znaczący krok naprzód w realizacji naszej strategii dekarbonizacji – twierdzi Sebastian Anioł, dyrektor działu innowacji logistycznej InPost. Firma planuje osiągnięcie zerowej emisji netto do 2040 r.

Elektryfikacja floty: to się opłaca

W ubiegłym roku Fundacja EV Klub Polska zrealizowała projekt badawczy „EV365”, analizujący korzyści z elektryfikacji floty. W ciągu roku cztery samochody elektryczne dostarczające posiłki z wybranej do projektu restauracji przejechały łącznie ponad 97 tys. km, korzystając z energii pochodzącej z fotowoltaiki. Ich eksploatację porównano z analogicznymi pojazdami spalinowymi. Okazało się, że zastąpienie ich elektrykiem dzięki dużym nadwyżkom energii z instalacji fotowoltaicznej pozwala zredukować roczne koszty ponoszone na paliwo o ponad 15 tys. zł rocznie.

Perspektywę zeroemisyjnego transportu ma przybliżyć wodór. Najczęściej mówi się o nim w kontekście wykorzystania tego paliwa w autobusach miejskich. Napęd wodorowy ma się sprawdzać lepiej niż w przypadku elektrobusów ze względu na duże zasięgi wodorowców i krótki czas tankowania. Problemem są jednak koszty. Autobus wodorowy kosztuje przynajmniej 3,5 mln zł, a kilkanaście mln zł stanowią nakłady na budowę stacji tankowania. Do tego dochodzi koszt samego paliwa wodorowego. I choć coraz więcej samorządów decyduje się na zamawianie wodorowców z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych czy NFOŚiGW, to bez wsparcia takie zakupy byłyby mało realne.