Jak wynika z najnowszego raportu Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA), największy na świecie emitent dwutlenku węgla odnotowuje spadek emisji, mimo wzrostu popytu na energię. W ciągu ostatnich 12 miesięcy emisje CO2 w Chinach spadły o 1 proc., a w pierwszym kwartale 2025 roku o 1,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Choć nie jest to jeszcze zmiana na skalę, jakiej potrzebujemy, aby osiągnąć globalne cele klimatyczne, z pewnością jest to dobry początek. Jest to wiadomość tym bardziej optymistyczna, że spadek emisji nastąpił mimo wzrostu ogólnego zużycia energii oraz aktywności gospodarczej w kraju.

Chiny: Emisje CO2 spadają, zużycie energii rośnie

Jak twierdzi autor analizy, Lauri Myllyvirta, szczytowy poziom osiągnęły najprawdopodobniej nie tylko emisje z chińskiego sektora energetycznego, ale również te związane z wykorzystaniem produktów naftowych oraz generowane przez sektory stali i materiałów budowlanych.

W raporcie zauważono, że w pierwszym kwartale tego roku całkowite zapotrzebowanie Chin na energię wzrosło o 2,5 procent, a produkcja energii cieplnej, głównie z węgla i gazu, spadła o 4,7 procent. O 5,8 procent spadły też emisje sektora energetycznego, kompensując wzrost emisji spowodowany wykorzystaniem węgla w przemyśle chemicznym i metalurgicznym.

Redukcja emisji CO2 wynika z dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii. W ubiegłym roku Chiny dodały niemal dwukrotnie więcej mocy słonecznej i wiatrowej niż wszystkie inne kraje razem wzięte, osiągając łącznie 1878 GW czystej energii.