To był rok z wyłączeniami i nadmiarem energii z OZE

Efekt? Czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnych chce zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci, tak aby udzielone wnioskodawcom warunki przyłączenia do sieci mogły być ponownie weryfikowane, jeśli umowa przyłączeniowa nie zostanie zawarta w ciągu 30 dni. Branża spekuluje, że to próba mobilizowania inwestorów do szybszego działania i odsiania tych, którym zależy na sprzedaniu projektu z warunkami i zysku na takich praktykach. Jednocześnie branża alarmuje, że nikt nie uzyska w takim krótkim czasie kredytowania pod daną inwestycję. Dyskusja trwa, a prezes URE bada, czy zmiana tej instrukcji jest zasadna. – Naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy rozwiązania przyjęte przez operatorów są zgodne z prawem – oświadczył Rafał Gawin, prezes URE na listopadowej konferencji EuroPower.

Jednocześnie na początku listopada przyjęto projekt ustawy, który ma skrócić czas podłączenia instalacji OZE. Zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w ustawie skrócone mają zostać terminy trwania procedur dla instalacji i projektów dla wybranych źródeł OZE, szczególnie montowanych na dachach budynków paneli PV i położonych na tym samym terenie magazynów energii, pomp ciepła, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE, oraz remontu, odbudowy, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy instalacji OZE. Docelowo łączny czas trwania procedur inwestycyjnych czy administracyjnych ma się zmniejszyć z 356–416 do 149 dni. Efekt tych działań może zobaczymy już w przyszłym roku. Eksperci są tu jednak sceptyczni.

Nadmiar OZE i wyłączenia

Pomimo wyzwań, jak rosnąca od 2022 r. liczba odmów przyłączenia do sieci i tzw. redukcji instalacji OZE, ograniczenia administracyjne i spadające ceny energii, sektor PV w Polsce w 2024 r. nadal się rozwija. Obecnie to już ok. 18,3 GW mocy zainstalowanej, służącej do produkcji prądu. Tylko w maju – dzięki sprzyjającej pogodzie – to źródło energii zabezpieczało ok. 20 proc. potrzeb energetycznych kraju. W perspektywie całego roku udział w pokryciu zapotrzebowania na prąd wynosił w 2023 r. 8 proc. Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, wskazuje też na redukcje mocy OZE w dni, kiedy mocy do produkcji energii jest za dużo. – Ubiegłoroczne redukcje OZE dotyczyły tylko 0,2 proc., ale w br. (do 27 maja) przekroczyły 2,5 proc. Od początku 2024 r. zostało ograniczone (utracone) ponad 500 GWh energii z OZE, w tym 460 GWh energii z elektrowni fotowoltaicznych (wyłączenia trwały 131 godzin) – wylicza. W efekcie w br. pojawiło się zjawisko ujemnych cen energii elektrycznej. W sierpniu w kontraktach na zakup energii o godz. 15 odnotowano niespotykaną dotąd wartość – -360 zł/MWh.

W tym roku PSE, czyli operator sieci przesyłowej, ze względu na nadpodaż produkcji energii wprowadził już kilkadziesiąt tzw. nierynkowych redukcji generacji źródeł fotowoltaicznych. Polecono właścicielom instalacji OZE, aby między godz. 9 a 18 zredukowali produkcję energii ze swoich instalacji. Jak wynika z danych Forum Energii, od początku roku produkcja z OZE została ograniczona o 715,6 GWh, a podczas godzin z ograniczeniami wyeksportowano interwencyjnie co najmniej 234,5 GWh. Oznacza to, że 940 GWh, stanowiące 2,1 proc. potencjalnej produkcji OZE, nie trafiła do KSE.

Problem będzie się nasilał w 2025 r., bo moc OZE rośnie, a budowa wielkoskalowych magazynów energii nadal jest mało opłacalna. Do końca 2025 r. ma się pojawić pierwszy duży magazyn energii o mocy 1,2 GWh Greenvolt. Jednak co do innych projektów wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy dopiero rusza. Istotna moc magazynów może pojawić się do 2028 r. – blisko 2 GW.

Ustawa wiatrakowa czeka na rząd

Kluczowa dla rozwoju OZE w Polsce jest nowelizacja ustawy wiatrakowej. Jej projekt pojawił się na początku października na stronach rządu.