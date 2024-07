Google, który stale inwestuje w sztuczną inteligencję, stwierdza w raporcie, że ​​jego „niezwykle ambitny” cel, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2030 roku, „nie będzie łatwy”. Jak stwierdziła firma, „duża niepewność” co do osiągnięcia celu obejmuje „niepewność co do przyszłego wpływu sztucznej inteligencji na środowisko, który jest złożony i trudny do przewidzenia”.

Google zauważyło w raporcie jednocześnie, że zwiększa wykorzystanie zielonej energii – jak podał koncern, w okresie od 2020 do 2030 roku – na całym świecie – zaspokoi swoje ogromne zapotrzebowanie, wykorzystując wyłącznie prąd z odnawialnych źródeł.

Amerykański gigant internetowy twierdzi, że jedynie w ubiegłym roku w swoich centrach danych i biurach na całym świecie, wygenerował średnio 64 proc. energii bezemisyjnej. Centra danych Google mają być także średnio 1,8 razy bardziej energooszczędne, niż te konkurencji.

Sztuczna inteligencja przeszkodzi Google w osiągnięciu celów klimatycznych?

Eksperci są zdania, że sztuczna inteligencja może stanowić niemałą przeszkodę w realizacji postawionych celów środowiskowych – centra danych, które niezbędne są do zasilania sztucznej inteligencji, potrzebują bowiem ogromnej ilości prądu. Są one jednak nie tylko energochłonne – wymagają też linii przesyłowych wysokiego napięcia oraz znacznych ilości wody, która chłodzi serwery.

Szacunki Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną w centrach danych i sztucznej inteligencji, może podwoić się do 2026 roku. „Całkowite zużycie energii elektrycznej przez centra danych może się podwoić z poziomu z 2022 r. do 1000 TWh (terawatogodzin) w 2026 r., co odpowiada w przybliżeniu poziomowi zapotrzebowania na energię elektryczną w Japonii” – czytamy. Firma badawcza SemiAnalytics podkreśla zaś, że jej dane wskazują, iż do roku 2030 sztuczna inteligencja sprawi, że centra danych będą zużywać 4,5 proc. światowej produkcji energii.