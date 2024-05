Konkuruje na tym polu z takimi firmami jak Amazon oraz Google. Usługi oparte na sztucznej inteligencji wymagają funkcjonowania wielu centrów danych, pochłaniających ogromne ilości energii. Spore ilości emisji generuje również ich budowa, gdyż powstają z wysokoemisyjnych materiałów, takich jak stan oraz beton.

Jak wynika z opublikowanego w kwietniu raportu Goldman Sachs, do końca dekady sztuczna inteligencja i wspierające ją centra danych będą odpowiadać za 8 proc. zużycia energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych. To ponad dwukrotnie więcej niż obecnie.

W obliczu niekorzystnych wniosków płynących z raportu, Microsoft podjął kilka decyzji, mających sprowadzić firmę z powrotem na ścieżkę ograniczania emisji CO2. Przedstawiciele firmy oświadczyli, że od niektórych dostawców wymagane będzie wykorzystywanie wyłącznie energii elektrycznej zasilanej źródłami bezemisyjnymi.

Ogłoszono również pomysł wsparcia projektów dotyczących energii odnawialnej kwotą 10 miliardów dolarów. Inwestycja ma pomóc w realizacji celów redukcji emisji firmy przy jednoczesnym zabezpieczeniu możliwości dalszego dynamicznego rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji. Microsoft zdecydował się również zainwestować w technologię usunięcia dwutlenku węgla, która ma zredukować emisje firmy o 3,3 miliona ton CO2.

Firma poinformowała również, że planuje zwiększyć ilość sprzętu poddawanego recyklingowi – do 2025 roku 90 proc. jej serwerów oraz elementów związanych z usługą przechowywania danych w chmurze będzie przetwarzane i przygotowywane do ponownego wykorzystania. Do 2030 roku Microsoft planuje ograniczyć ilość odpadów do zera.