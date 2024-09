Jak wyjaśnia ekspert, „każda z 450 norweskich rzek łososiowych ma własną wersję łososia, który przystosował się do specyficznych warunków lokalnego środowiska”. „Jeśli zostanie on zastąpiony hybrydą łososia dzikiego i hodowlanego, stracimy coś bardzo ważnego” - zaznacza.

Naukowcy zauważają, że podczas gdy szersze czynniki związane z kryzysem klimatycznym nie są czymś, z czym Norwegia może szybko sobie poradzić, wpływ hodowli ryb na ich populację, to coś, na co w miarę szybko można zareagować. Forseth zaapelował, by zmienić podejście do zarządzania hodowlą ryb – oddzielić populacje ryb hodowlanych i dzikich. Jego zdaniem ​​hodowla w otwartych sieciach na morzu osiągnęła już swój „biologiczny limit” i całkowicie trzeba przejść na hodowlę zamkniętą.

„Tegoroczny spadek populacji łososia – od południowo-wschodniej Norwegii w pobliżu granicy ze Szwecją po północ od Trondheim – nie przypomina niczego, co widziałem przez ostatnie 25 lat moich badań. Martwię się o przyszłość” – przyznaje Forseth. „Coś się wydarzyło w 2023 roku, ale spadek był widoczny od lat i wszystkie badania pokazują te same trendy. To duży spadek i to wszystko dzieje się bardzo szybko" – zaznacza.

Jak zapobiec wyginięciu łososia? Eksperci wskazują rozwiązania

Zdaniem ekspertów, by łosoś północnoatlantycki nie wyginął, potrzebna jest pilna zmiana przepisów dotyczących hodowli ryb. Niezbędna – zdaniem ekspertów – jest także zmiana nastawienia wędkarzy. W Norwegii bowiem – inaczej niż na przykład w Szkocji czy Irlandii – nie ma tradycji łapania i wypuszczania ryb z powrotem do akwenów. „To zupełnie inna mentalność i potrzeba wielu lat, aby zmienić to podejście. Ale jeśli nie zaczniemy, to nigdy się to nie wydarzy” – zauważają badacze.

Henrik Wiedswang Horjen, rzecznik Sjømat Norge (Norweskiej Federacji Rybaków), która reprezentuje około 700 firm, w tym farmy rybne, zaznacza, że problemy dotyczące dzikiego łososia są złożone. „Zawsze sygnalizowaliśmy, że będziemy traktować poważnie wpływ branży na środowisko. Hodowla w zamkniętych jednostkach jest jednak znacznie bardziej energochłonna niż w sieciach otwartych. Przekształcenie pociągnie za sobą znaczny wzrost produkcji energii, co także będzie miało znaczący wpływ na środowisko” – zaznacza. Aktywiści klimatyczni są jednak zdania, że przejście na zamknięte zbiorniki, jeśli chodzi o hodowlę łososia, jest niezbędne, jeżeli ryby te wciąż mają istnieć.