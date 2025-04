„To bardzo niepokojące widzieć, jak źródło owoców morza, które kiedyś uznawano za zrównoważone, ulega takiej degradacji” – mówi w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” Alice Moore, menedżerka „Good Fish Guide” w MCS. „Makrela znajduje się pod ogromną presją z powodu działalności połowowej prowadzonej przez wiele państw, a jej populacja wkrótce może nie być w stanie się odtworzyć” – dodaje. „Obserwujemy stały spadek liczebności, który zbliża się do punktu załamania. Konieczne są natychmiastowe działania ze strony rządu Wielkiej Brytanii, by współpracować z innymi krajami i dostosować limity połowowe do zaleceń naukowców” – zaznacza ekspertka.

Jak zauważa brytyjski dziennik „The Guardian”, ustalane całkowite dopuszczalne połowy (TAC) od 2009 roku regularnie przekraczały poziomy rekomendowane przez naukowców - od 5 proc. do nawet 80 proc. W latach 2020–2024 przeciętny poziom TAC przewyższał naukowe zalecenia o 39 proc. Odpowiedzialne są za to między innymi Norwegia, Islandia, Wyspy Owcze czy Wielka Brytania – wciąż lekceważą one bowiem zrównoważone limity połowowe.

Makrela zniknie ze sklepów? Eksperci: Jedzcie śledzie

W obliczu dramatycznej sytuacji, Marine Conservation Society (MCS) przekazała, czym można zastąpić makrelę. Jak zaznaczają eksperci organizacji, zrównoważoną alternatywą są dla niej między innymi: śledź z Morza Północnego i wschodniej części kanału La Manche czy sardynki z Kornwalii. Ryba z rodziny żabnicowatych złowiona w Morzu Północnym także została oznaczona jako ryba „zielona” zamiast „bursztynowej”, zaś marlin błękitny został usunięty z czerwonej listy.

Badacze podkreślają, że konsumenci powinni wybierać odpowiedzialnie i zachęcają do zmiany nawyków zakupowych. Zarekomendowali oni także między innymi, by wybierać małże hodowane w Wielkiej Brytanii, nazywane przez MCS „superbohaterami wśród owoców morza” – są one uprawiane metodami, które mają niewielki wpływ na środowisko morskie i zbierane ręcznie.

Eksperci zaznaczają także, by ograniczyć do minimum – lub całkiem zrezygnować – ze spożywania gatunków z tak zwanej „wielkiej piątki”. Chodzi o dorsza, dorsza plamistego, łososia, tuńczyka i krewetkę. To najpopularniejsze owoce morza spożywane w Wielkiej Brytanii.