Odkrycie w Puszczy Białowieskiej. Tego ptaka nie widziano w Polsce ponad 60 lat

Junko: Mały ptak z Ameryki Północnej zaobserwowany w Polsce

Junko jest małym ptakiem z rodziny pasówek. Spotkać można go w Ameryce Północnej – w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych – głównie na Alasce – oraz w północno-zachodnim Meksyku. Nie jest tam uznawany za gatunek zagrożony wyginięciem – jego populacja jest liczna. Ptaki te sporadycznie przylatują do Europy. W Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

Junko zamieszkuje przede wszystkim tajgę i lasy iglaste Ameryki Północnej, zdecydowanie rzadziej spotkać go można blisko ludzkich siedzib.

Młode osobniki junko są szarobrązowe, natomiast dorosłe ptaki posiadają wyjątkowo charakterystyczne upierzenie, dzięki któremu łatwo jest je rozpoznać. Dzieli ono ich ciało na dwie, niemal równe części. Górna ze skrzydłami jest ciemna, w odcieniu stalowo-szarym, który przechodzi w odcień niebieski. Natomiast dolna jest biała. Dziób junko jest delikatnie różowy z ciemnym zakończeniem. Dorosłe osobniki junko ważyć mogą od 18 do 30 g, osiągają długość ok. 14-16 cm, a rozpiętość ich skrzydeł mieści się w granicach od 18 do 25 cm.

Wbrew swojemu niepozornemu wyglądowi i niewielkim rozmiarom, ptak potrafi być waleczny. Wykazuje agresywne zachowania przede wszystkim w obliczu konieczności walki o pokarm czy obrony terytorium. Głównym pożywieniem junko są różnego rodzaju nasiona. Dodatkowo w sezonie lęgowym żywi się drobnymi bezkręgowcami takimi jak motyle czy mrówki, o które uzupełnia również dietę swoich piskląt.

Junko: ptak z z Ameryki Północnej w Polsce

Junko, który nie lubi niskich temperatur, migruje na zimę w nieco cieplejsze rejony Ameryki Północnej. Najczęściej wybiera środkową i wschodnią część Stanów Zjednoczonych. Zdarza się jednak, że wędruje zdecydowanie dalej i dolatuje aż do Europy Zachodniej. Rzadziej dociera do środkowej i wschodniej części naszego kontynentu, a tym samym do Polski. Z tego powodu ostatnie jego zdjęcia wykonane w Puszczy Białowieskiej wywołały sporą sensację.