Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) – międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie – znalazła się w centrum kontrowersji po tym, jak ujawniono, że mogła wspierać handel skórami niedźwiedzi polarnych – informuje brytyjski dziennik „The Guardian”. Organizacja w swoich kampaniach wielokrotnie zabierała głos w sprawie tych zwierząt i starała się pozyskać fundusze na ich ochronę.

WWF oskarżona o wspieranie handlu skórami niedźwiedzi polarnych

Niedźwiedzie polarne są zagrożone wyginięciem, a ich populacja zmniejsza się w niezwykle szybkim tempie. Głównymi przyczynami trudnej sytuacji są zmiany klimatyczne i topnienie lodu, który jest kluczowym środowiskiem życia tych zwierząt. Naukowcy odkryli w ostatnim czasie także, że problemem jest też coraz krótszy okres polowań na foki, będące podstawowym źródłem pożywienia niedźwiedzi polarnych.

W niektórych regionach – w ciągu zaledwie czterdziestu lat – populacja niedźwiedzi polarnych zmniejszyła się niemal o 50 procent. Mimo to w Kanadzie – jedynym kraju na świecie, który wciąż dopuszcza polowania komercyjne na ten gatunek – handel skórami tych zwierząt kwitnie. Co roku z Kanady eksportuje się ich od 300 do 400 i – zwykle – trafiają one na rynek chiński, gdzie – za sztukę – zapłacić trzeba nawet 60 tys. dolarów. Na całym świecie populacja niedźwiedzi polarnych wynosi od 22 tys. do 31 tys. osobników, dwie trzecie tych zwierząt zamieszkuje Kanadę.

Handel skórami niedźwiedzi polarnych: WWF i polityka „zrównoważonego wykorzystania”

Jak informuje dziennik „The Guardian”, trwające dwa lata śledztwo wykazało, że WWF – znana na całym świecie organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt – popiera handel skórami niedźwiedzi polarnych w ramach polityki tzw. zrównoważonego wykorzystania. Swoje stanowisko WWF argumentuje przekonaniem, iż licencjonowana eksploatacja niewielkiej liczby osobników może przyczynić się do poprawy ogólnego stanu populacji.