Chcąc nie dopuścić do wyginięcia puszczyka plamistego, US Fish and Wildlife Service – agencja zajmująca się ochroną środowiska na ziemiach federalnych – zaproponowała, by odstrzelić tysiące puszczyków kreskowanych, żyjących w stanach Waszyngton, Oregon i Północna Kalifornia. W założeniu odstrzelonych miałoby zostać nawet pół miliona ataków w ciągu najbliższych 30 lat. To aż jedna trzecia całkowitej populacji tych zwierząt.

Odstrzał sów: ekolodzy podzieleni

Pomysł budzi niemałe kontrowersje. Propozycja nie tylko nie spodobała się części aktywistów zajmujących się zwierzętami – sprawa dzieli także środowisko ekologów. Jedni eksperci uważają bowiem, że to konieczne działanie, które przyniesie korzyści obu gatunkom, inni zaś są zdania, że to prawdziwe bestialstwo.

W kwietniu 75 organizacji zajmujących się ochroną dzikiej przyrody wysłało list do Deb Haaland, sekretarz ds. zasobów wewnętrznych. Zaapelowano w nim o powstrzymanie – jak podkreślono – "kolosalnie lekkomyślnej akcji". W liście zaznaczono między innymi, że próba zarządzania przez człowieka konkurencją między różnymi gatunkami zwierząt jest “niebezpieczna dla środowiska”, a także że odstrzał puszczyków skończy się tragicznie dla innych gatunków, które mylnie będą zabijane przez myśliwych.

Pomysłodawcy inicjatywy zaznaczają jednak, że choć koncepcja strzelania do ptaków może być okropna, to żadna z alternatyw nie zadziałała – na obecnym etapie jest już bowiem za późno. US Fish and Wildlife Service zapewnia także, że odstrzału dokonają przeszkoleni specjaliści, którzy będą musieli skończyć odpowiedni kurs.

Niektórzy eksperci są zdania, że i próba odstrzału się nie powiedzie – ich zdaniem puszczyki kreskowane zajęły już bowiem zbyt duży obszar, by udało się powstrzymać ich ekspansję.