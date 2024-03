Eksperci zauważają, że badania przeprowadzone na wilczakach w parku narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych, wykazały, że zwierzęta te mają większą odporność na niektóre choroby niż wilki. Hybrydy mogą być również lepiej przystosowane do przetrwania w świecie, w którym wilki coraz częściej zmuszone są do życia w środowiskach miejskich. „We współczesnym, zdominowanym przez człowieka świecie, dobrze by było, gdyby wilki zachowywały się jak psy” – mówi Miha Krofel, słoweńska badaczka. „Tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy, na ile problematyczne są hybrydy w konflikcie człowiek-wilk” – podkreśla.

Inni naukowcy starają się zaś lepiej zrozumieć, jak hybrydy zachowują się na wolności i czy zajmują one niszę ekologiczną wilków. W ostatnim czasie we włoskim Piemoncie schwytano stado wilczaków. Zamiast się ich pozbywać, postanowiono je wysterylizować, wypuścić i zbadać ich zachowania. Badania wykazały, że stado hybryd zachowuje się podobnie jak inne okazy i nie podlega ono dyskryminacji ze strony swoich pozostałych rówieśników. „Obawialiśmy się, że będą zachowywały się bardziej jak psy – że będą między innymi zbliżały się do domów w poszukiwaniu jedzenia. Ale nie, one są jak wilki” – zauważają naukowcy. Badacze przyznają jednak, że metoda „złap i wypuść” nie jest prawdopodobnie praktycznym rozwiązaniem na dużą skalę.

Zdaniem ekspertów zbadanie ryzyka, jakie stwarzają wilczaki, będzie wymagało pewnego konsensusu – nie tylko wśród naukowców, ale i społeczeństwa. A do tego dalszych badań. „Musimy mieć odwagę i zdecydować, co chcemy zachować. Czy chcemy chronić wilki? A może coś, co wyewoluowało z wilków z powodu presji, którą wywarliśmy na środowisko?” – zastanawiają się naukowcy.