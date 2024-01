Motyle zmieniają swój wygląd. „Nieoczekiwana konsekwencja zmian klimatycznych”

Nie od dziś wiadomo, że część gatunków zwierząt ewoluuje i zmienia swój wygląd, by dostosować się do ocieplenia planety. Zdaniem naukowców reakcja zwierząt na zmianę klimatu jest ignorowaną przez ludzi, dobitną oznaką zmian klimatycznych. Dotychczas eksperci zauważali już, że wyniku wyższych temperatur zmienia się między innymi wygląd dziobów, nóg czy uszu niektórych gatunków stałocieplnych. Teraz badacze odkryli, że dotyczy to także motyli. Skrzydła tych owadów zmieniają się w odpowiedzi na wyższe temperatury.

Im wyższe temperatury, tym mniej plam na skrzydłach u motyli. Nowe odkrycia naukowców

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Exeter sugerują, iż globalne ocieplenie nie jest bez znaczenia dla wyglądu motyli. Owady te, w odpowiedzi na zmiany klimatyczne, tracić mają plamy znajdujące się na ich skrzydłach. Badacze jako przykład podali między innymi przestrojnik jurtina – brązowego motyla łąkowego spotykanego w Wielkiej Brytanii, którego zmiana wyglądu jest mechanizmem radzenia sobie z wyższymi temperaturami.

Odkrycia badaczy z Uniwersytetu w Exeter podważają długo utrzymywane twierdzenia naukowe na temat tego, dlaczego niektóre motyle mają więcej, a niektóre mniej plam na skrzydłach. Nowe badania wykazały, że samice motyli z gatunku przestrojnik jurtina mają mniej plam, jeśli rozwijają się w cieplejsze dni – wniosek jest więc taki, że zmiany klimatyczne mogą bezpośrednio sprawić, iż owady te – wraz z rosnącymi temperaturami – stawać się będą coraz mniej plamiste.

Motyle dostosowują swój kamuflaż do warunków. Plamy na ich skrzydłach znikają

Jak zaznaczają naukowcy, samice tego gatunku, które rozwinęły się w temperaturze 11°C, miały średnio sześć plamek, podczas gdy u samic, które rozwinęły się w temperaturze 15°C, plam tych było już jedynie trzy. „Nasze odkrycia pokazują, że mniej plam na tylnych skrzydłach występuje, gdy samice doświadczają wyższej temperatury w fazie poczwarki – zanim jeszcze wyklują się jako motyle. To sugeruje, że te motyle dostosowują swój kamuflaż do warunków. Przy mniejszej liczbie plam mogą być one trudniejsze do wykrycia na suchej, brązowej trawie, której jest więcej podczas upałów” – czytamy. „Nie zaobserwowaliśmy tak silnego efektu u samców, prawdopodobnie dlatego, że ich plamki mają istotny wpływ, jeśli chodzi o przyciąganie samic” – zaznaczają badacze.