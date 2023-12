Naukowcy: Delfiny mają siódmy zmysł: wykorzystują pole elektryczne

Delfiny należą do grupy ssaków, które poza smakiem, węchem, słuchem, wzrokiem i dotykiem mają także zmysł echolokacji pozwalający im określić kierunek i położenie innych obiektów za pomocą zjawiska echa akustycznego. Dzięki temu delfiny mogą między innymi wykrywać małe organizmy, nawet jeśli znajdują się one w odległości większej niż 90 metrów.

Niemieccy badacze odkryli kolejną niezwykłą zdolność delfinów. Ich zdaniem zwierzęta te mają „siódmy zmysł” – potrafią wyczuwać pola elektryczne w wodzie.

Siódmy zmysł delfinów: jak działa?

Niektóre gatunki morskie są w stanie wyśledzić głęboko ukryte ofiary poprzez wyczuwanie w wodzie ich impulsów elektrycznych – to coś o czym wiemy już od dłuższego czasu. Nowym odkryciem jest jednak to, że tę niezwykłą zdolność ma także butlonos zwyczajny (Tursiops truncatus), gatunek ssaka z rodziny delfinowatych (Delphinidae) należący do najczęściej występujących i najszerzej rozprzestrzenionych gatunków delfinów na świecie. To niezwykłe odkrycie – bo choć zmysłem elektrycznym posługuje się wiele gatunków płaszczek czy rekinów, a także niektóre płazy, wśród ssaków jest to niezwykle rzadkie.

Delfiny butlonose rodzą się z wibrysami, dzięki którym są w stanie odbierać wibracje z otoczenia. To włosy czuciowe, za pomocą których wiele zwierząt odbiera wibracje powietrza, wody czy ziemi. Butlonosom wibrysy odpadają wkrótce po narodzinach, a w ich miejscu zostają charakterystyczne dołeczki. To właśnie na nich postanowili skupić się naukowcy – zastanawiali się oni bowiem, czy wypełnione są one receptorami pola elektrycznego.