MK: Struktura Funduszu ds. Szkód i Strat została ustalona podczas negocjacji Komitetu Przejściowego w ciągu 2023 roku i zaakceptowana przez Strony Porozumienia Paryskiego na pierwszym posiedzeniu plenarnym COP – zatem jest już co do zasady znana. Funduszem zarządzać będzie obecnie Bank Światowy, a decyzje podejmowane będą przez zarząd składający się z przedstawicieli stron.

Nie jest jeszcze znana skala środków, jakimi będzie dysponował fundusz, obecne deklaracje wskazują jednak, że podczas COP28 zadeklarowane zostanie od 0,5 do 1 mld dolarów. Co jednak w porównaniu ze skalą wyzwania jest kwotą dalece niewystarczającą. Szacunki wskazują na to, iż w 2030 roku szkody i straty w państwach rozwijających się mogą sięgnąć poziomu 400 miliardów dolarów rocznie.

Polska co do zasady nie ma obowiązku udzielania pomocy klimatycznej, w tym wnoszenia składki do Funduszy w ramach Konwencji Klimatycznej, może jednak to czynić na zasadzie dobrowolności. Według mojej wiedzy Polska nie zadeklarowała jeszcze środków na rzecz Funduszu ds. szkód i strat, niemniej może to uczynić w dowolnej chwili. Należy jednak pamiętać, że wszelkie deklaracje i składki finansowe pochodzące z budżetu w Unii Europejskiej i deklaracji Komisji Europejskiej w pewnej części pochodzą również z polskiej składki – a więc stanowią polski wkład do globalnej pomocy klimatycznej.

A co od strony politycznej będzie można uznać za sukces tegorocznego szczytu klimatycznego?

MK: Niewątpliwie sukcesem takim byłoby zamieszczenie w tzw. „decyzji przewodniej” COP28 deklaracji o powszechnym odejściu od paliw kopalnych w dającej się przewidzieć perspektywie. Elementy, chociaż niewystarczające, tej deklaracji pojawiły się już w decyzji przewodniej ze szczytu w Glasgow dwa lata temu. Tutaj mogłaby zostać ona w pełni przedstawiona. Kolejnym sukcesem jest utworzenie Funduszu ds. szkód i strat, o którym już wspomniałem. Trzecim wymiernym sukcesem będzie stworzenie wiarygodnego programu do wypracowania wcześniej wspomnianego nowego celu finansowego. Oczywiście COP jest też okazją do przedstawienia przez państwa szeregu deklaracji i dołączenia do różnych inicjatyw – jednak ze względu na fakt, że te deklaracje i inicjatywy nie obejmują wszystkich stron Konwencji, z natury rzeczy mają one dużo mniejsze znaczenie dla dalszych negocjacji, mimo niekiedy znacznie większego nagłośnienia ich podpisania.