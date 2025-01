MŻ: Zmiany klimatu są dziedziną bardzo złożoną, więc nie można jej nadmiernie upraszczać. Naukowcy starają się ekstrapolować skomplikowane modele matematyczne, aby prognozować możliwe konsekwencje, ale należy pamiętać, że jest tam zawsze spora doza niepewności, którą trudno komunikować.

System klimatyczny jest bardzo dynamiczny i wielowymiarowy, ale opisujących go modeli z całą pewnością nie da się zastąpić tzw. chłopskim rozumem. Podstawowe umiejętności poznawcze ludzkiego mózgu nie wystarczą do poprawnego odczytania i interpretacji danych – tu potrzeba szczegółowej wiedzy i zaawansowanych narzędzi z zakresu matematyki, fizyki czy statystyki. Osoby bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego nie są w stanie wyciągnąć poprawnych wniosków.

Naukowcy dysponują odpowiednimi narzędziami oraz wiedzą, jak z nich korzystać – warto więc im zaufać. Oczywiście, wiele osób woli proste wyjaśnienia, bo wówczas czują się bezpieczniej, ich zrozumienie nie wymaga wysiłku, a przy tym często są bardziej optymistyczne niż twierdzenia naukowców. Co więcej, naukowcy często nie są w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi, bo np. nie mogą stwierdzić, o ile stopni Celsjusza dokładnie wzrośnie temperatura i zamiast podać konkretną liczbę, pokazują wykres z gęstością prawdopodobieństwa. Rozumiem, że to jest trudne w odbiorze.

W październiku 2024 roku, jako jeden z naukowców, podpisał się pan pod apelem do Sejmu o rozpoczęcie dialogu w sprawie zmian klimatu. Z tego, co mi wiadomo, przełom w tej sprawie wciąż nie nastąpił. Czy liczy pan na to, że taki dialog powstanie?

MŻ: Rolą naukowców jest nieustanny wysiłek w próbie docierania z wiedzą, którą posiadamy, i rekomendacjami, które tworzymy, do osób decyzyjnych, nawet jeśli nie mamy dużych nadziei na to, że rząd się przejmie naszymi apelami. Próbujemy w ramach wielu inicjatyw docierać do polityków – wystąpienie we wrześniu ubiegłego roku powodzi w Polsce było m.in. wynikiem niewłaściwego zarządzania lasami czy retencją wody. Próbujemy to tłumaczyć, by takie sytuacje więcej się nie powtórzyły. Wciąż liczę na to, że rząd nas posłucha i czasami tak się dzieje. Myślę, że niektóre działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska są słuszne, można mówić o pewnych sukcesach w stosunku do tego, co było wcześniej, co daje pewną nadzieję na przyszłość. Nadal są to jednak działania niewystarczające.