Jak zaznaczyła Hennig-Kloska, "scenariusz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. na 2030 r. jest dla Polski trudny”. „Można się domyślać, że cele również na 2040 r. będą dla Polski nieosiągalne” – zaznaczyła przed rozpoczęciem spotkania unijnych ministrów odpowiedzialnych za kwestie energii.

Czytaj więcej Materiał partnera Polska pilnie potrzebuje strategii klimatycznej Działania związane zarówno z ochroną klimatu, jak i adaptacją do już następujących jego zmian powinny zostać ujęte w ramy ustawowe. Powinny być także bardzo wysoko na agendzie nowego rządu, wskazywali uczestnicy debaty.

Unia Europejska ma nowe propozycje w zakresie celu klimatycznego na 2040 rok. Chce obniżyć emisję gazów cieplarnianych netto o 90 proc.

Na początku lutego Komisja Europejska opublikowała ocenę sposobów osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Na tej podstawie KE zaleciła redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90 proc. do 2040 roku, w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Propozycję nowego celu ogłosili komisarz ds. energii Kadri Simson i komisarze Wopke Hoekstra oraz Maroš Šefčovič. Po odejściu Fransa Timmermansa odpowiadają oni za realizację "Zielonego Ładu". Propozycja Unii Europejskiej to dopiero początek debaty w tej kwestii.

Wcześniej wiceszefowa resortu i współprzewodnicząca Zielonych Urszula Zielińska powiedziała, że Polska widzi „małą przestrzeń” na kolejne zobowiązania redukcyjne. Nastąpiło to po tym, jak ministerstwo podkreśliło, ze nie podpisuje się pod jej wcześniejszą wypowiedzią świadczącą o tym, że popiera nowe unijne cele.