Roczne emisje CO2 wszystkich tych firm wynoszą łącznie ok. 1393 milionów ton, co oznacza, że gdyby były krajem, znalazłyby się w pierwszej piątce największych zanieczyszczających na świecie. Co więcej, jak wynika z Global Coal Exit List, każdy z tych podmiotów planuje dalszą ekspansję, co zagraża globalnemu celowi utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C powyżej temperatury z epoki przedindustrialnej.

Wśród właścicieli kwestionowanych inwestycji znalazły się takie instytucje finansowe jak włoska Fideuram czy amerykańskie AllianceBernstein oraz Mercer. Zdecydowana większość podpisała zobowiązanie Glasgow Financial Alliance for Net Zero, na mocy którego obiecano dostosować swoje portfele inwestycyjne do wymogów klimatycznych.