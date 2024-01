Konferencja SILab’24 w Warszawie. Jaka przyszłość czeka tworzywa sztuczne?

W wydarzeniu udział wezmą wiceminister Klimatu i Środowiska Anita Sowińska, odpowiedzialna w Ministerstwie za gospodarkę o obiegu zamkniętym i gospodarkę odpadami, a także m.in. Shereen Zorba Head z UN Science Policy Business Forum, Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, Tomasz Barańczyk, partner, Lider inicjatyw ESG w PwC Polska, Tadeusz Nowicki, prezes Zarządu Ergis S.A., Henryk Orfinger, przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris SA, Kiril Marinov, dyrektor generalny Henkel Consumer Brands czy Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca PlasticsEurope Polska.

UN Plastics Treaty to konieczność

„Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi może zostać zmniejszone aż o 80 procent do 2040 r. – jeśli ludzkość zacznie teraz działać na rzecz ponownego wykorzystania, recyklingu i odchodzenia od tworzyw sztucznych. Razem, kształtujmy czystszą, zdrowszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich” – António Geterres, Sekretarz Generalny ONZ.

Żeby tak się stało, rządy państw muszą wprowadzić głębokie zmiany obejmujące zarówno przepisy, jak i praktyki rynkowe. Dokumentem, który będzie regulował produkcję i korzystanie z tworzyw sztucznych, a także inspirował wszystkie działania zaradcze w związku z kryzysem zanieczyszczania środowiska, będzie prawo międzynarodowe – Traktat dotyczący plastiku (UN Plastic Treaty).

Projekt Traktatu powstał w odpowiedzi na Rezolucję UNEA 5/14, w której 175 państw zobowiązało się w marcu 2022, zawrzeć umowę międzynarodową na temat zaprzestania zanieczyszczania środowiska, w szczególności mórz i oceanów, ale także wód słodkich, gleby i powietrza – tworzywami sztucznymi. Zgodnie z harmonogramem prac, Traktat wszedł obecnie w fazę dyskusji, która powinna zakończyć się podpisaniem przez rządy międzynarodowej umowy do końca 2024. Stronę polską w tych negocjacjach reprezentuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Z szacunków UNEP (2023) wynika, że w ujęciu globalnym, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym przyniesie oszczędności w wysokości 1,27 biliona dolarów. Te szacunki wynikają z analizy kosztów i wpływów z recyklingu. Kolejne 3,25 biliona dolarów może zostać zaoszczędzone dzięki eliminacji strat związanych z utratą zdrowia ludzi i degradacją ekosystemów oraz pogłębianiem się kryzysu klimatycznego, a także uniknięciem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi. Zmiana ta mogłaby również skutkować do 2040 r. globalnym wzrostem netto miejsc pracy o 700 tysięcy.

Koszty inwestycji w zalecaną zmianę systemową są znaczne, ale poniżej wydatków bez tej zmiany systemowej: 65 miliardów dolarów rocznie w porównaniu do 113 miliardów dolarów rocznie. Jednak przy tych wszystkich kalkulacjach kluczową zmienną jest czas: pięcioletnie opóźnienie może do 2040 r. doprowadzić do wzrostu zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi o 80 milionów ton.