Greenpeace bierze się za branżę moto. Aktywiści żądają: dość tych SUV-ów

Raport organizacji Greenpeace wskazuje, że w ciągu ostatniej dekady światowy udział w sprzedaży SUV-ów wzrósł ponad dwukrotnie – z 15,4 proc. wszystkich pojazdów osobowych w 2013 roku do 40,8 proc. w 2022 roku. Ci istotne, szacunki wskazują, że SUV przez cały okres użytkowania emituje około 12 proc. więcej CO2 niż "zwykły" pojazd typu sedan.

Działacze zaznaczają również, że producenci tacy jak Hyundai-Kia, Toyota, Volkswagen, Stellantis i General Motors w ciągu ostatnich dziesięciu lat znacznie zwiększyli sprzedaż SUV-ów. W przypadku Toyoty wzrost ten wynosi 158,1 proc., w przypadku Volkswagena i Hyundai-Kia 270, proc., a w przypadku Stellantis i General Motors – 152,4 proc. Jak zaznaczono, choć w latach 2017-2022 sprzedaż pojazdów z silnikiem spalinowym spadła w przypadku Volkswagena i Hyundai-Kia oraz nieznacznie wzrosła w przypadku Toyoty, to w okresie tym emisja spalin tych trzech producentów i tak znacznie wzrosła. Jako powód wskazano właśnie rosnącą sprzedaż wysokoemisyjnych SUV-ów.

Spośród pięciu głównych producentów samochodów objętych badaniem największy udział w sprzedaży samochodów typu SUV miał Hyundai-Kia. Stanowiły one aż 52,7 proc. wszystkich pojazdów sprzedanych przez tego producenta w 2022 roku. Dla porównania – w 2013 roku było do 19,7 proc. – wciąż sporo, ale jednak zdecydowanie mniej, niż obecnie.

Czytaj więcej Transport Niemcy: Wielki sukces biletu za 49 euro. O 25 proc. pasażerów więcej Od maja w całych Niemczech działa bilet miesięczny za 49 euro pozwalający na przejazdy transportem lokalnym. Pomysł okazał się wielkim sukcesem – doprowadził bowiem do 25-procentowego wzrostu liczby pasażerów korzystających z usług Deutsche Bahn.

Greenpeace: Producenci samochodów muszą skończyć z greenwashingiem

Greenpeace apeluje do czołowych producentów samochodów, by zaprzestali sprzedaży pojazdów z silnikami spalinowymi do 2030 roku na świecie i do 2028 roku w Europie. „Nadszedł czas, by przemysł samochodowy skończył z greenwashingiem. Hyundai, Volkswagen i inni producenci samochodów muszą zmniejszyć swoje floty SUV-ów, jednocześnie wprowadzając pojazdy elektryczne. Niezwykle ważne jest także, by do 2030 roku producenci samochodów co najmniej o połowę zmniejszyli ślad węglowy swojego łańcucha dostaw i zainwestowali w zeroemisyjność, która jest przyszłością. To był najgorętszy rok w historii i nie możemy sobie pozwolić na czekanie” – zaznaczają aktywiści.

Ostatnie dziesięciolecie w motoryzacji to czas niezwykle szybkiej kariery większych aut – przede wszystkim SUV-ów i crossoverów. Podczas gdy w 2010 roku stanowiły one niewiele ponad 10 proc. sprzedaży wśród aut osobowych, dziś w Europie jest to już 46,1 proc.