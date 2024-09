Zanieczyszczenie powietrza: jedno z największych zagrożeń dla zdrowia w UE

Według sierpniowej analizy opublikowanej przez serwis monitoringu atmosfery Copernicus (CAMS), w ubiegłym roku Europa doświadczyła aż pięciu znaczących epizodów zanieczyszczenia powietrza. Doprowadzić miały one do przekroczenia obecnych dziennych limitów Unii Europejskiej lub wartości docelowych oraz wytycznych Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W ubiegłym roku w Europie odczuwalne były między innymi wpływy El Nino, a wyższe temperatury utrzymywały się od początku czerwca do połowy września. Wrzesień okazał się najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów w Europie. Intensywne upały wywarły silny wpływ na jakość powietrza na kontynencie, m.in. przez wzrostu stężenia ozonu w czerwcu, co doprowadziło do podwyższonego poziomu zanieczyszczenia przez prawie trzy tygodnie.

W lutym odnotowano także poważny epizod zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM2.5, który trwał ponad 3 tygodnie i doprowadził do przekroczenia progów docelowych na znacznych obszarach Europy, obejmując również Polskę.

Niemały wpływ na ubiegłoroczne zanieczyszczenia w Europie miały także liczne pożary lasów w Grecji. W raporcie uwzględniono też połączony epizod zanieczyszczenia ozonem i PM, który dotknął zachodnią, południową, centralną, północną i wschodnią Europę we wrześniu i zbiegł się w czasie z intruzją pyłu z Afryki Północnej. Jako znaczący odnotowano również grudniowy epizod zanieczyszczenia PM, który dotknął środkową, południową i wschodnią Europę.

Zanieczyszczenie powietrza wciąż pozostaje jednym z największych środowiskowych zagrożeń dla zdrowia w Unii Europejskiej. Z danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wynika, że w 2021 roku w krajach należących do Unii Europejskiej zanieczyszczone powietrze zabiło ponad 500 tysięcy osób. Jak podkreślają eksperci, połowy zgonów można było uniknąć, ograniczając zanieczyszczenie do zalecanych limitów.