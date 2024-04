Polski sukces w walce ze smogiem. Czego uczy przykład miasta pod Warszawą?

Obecnie stężenie pyłów PM2,5 w Piastowie zmniejszyło się o 40 proc., zbliżając się do bezpiecznej normy zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Co więcej, gmina zaoszczędziła na energii 150 mln zł rocznie.

Miasto nie spoczywa na laurach i planuje kontynuację działań. Kolejnym krokiem ma być wykonanie drugiego odwiertu geotermalnego w celu zapewnienia miastu zielonej, czystej energii, co ma pozwolić na oszczędność 43 GWh energii rocznie oraz generować 65 GW. Szacuje się, że poza oszczędnością energii oraz funduszy, miasto ograniczy również emisje CO2 o niebagatelne 23 000 ton rocznie.

Jak wynika z danych IQAir w 2017 średnioroczny poziom zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM2.5 wynosił w Piastowie 24,4 mikrograma na m3. Trzy lata później spadło do 17,8 µg/m3, a w 2022 do 14,7 µg/m3. Zalecana przez WHO norma wynosi 10 µg/m3, a więc niewiele więcej. Jak podkreśla Anita Cieślicka, Dyrektorka Programu Miasta w Forum Energii, dotychczasowe osiągnięcia Piastowa pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość.

– Piastów to jedno z miast, które inspiruje do działania. Po trzech latach współpracy widzimy, jak projekty które wspólnie tworzyliśmy stają się rzeczywistością. Wynika to z determinacji i odwagi lokalnych władz, które w transformacji energetycznej widzą szansę na poprawę jakości życia mieszkańców. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale widząc dotychczasowe efekty jestem przekonana, że wspólnie odzyskamy czyste powietrze – mówi.