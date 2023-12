Zanieczyszczone powietrze zwiększa ryzyko wystąpienia demencji i udaru

Jak wynika z badania opublikowanego w tym roku przez przez IQAir, szwajcarską grupę zajmującą się technologią lotniczą, aż 90 proc. światowej populacji oddycha powietrzem, w którym stężenie cząstek stałych PM2,5 przekracza rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jedynie 12 krajów na świecie może się pochwalić powietrzem spełniającym standardy WHO, zakładające roczne stężenie PM2,5 na poziomie 5 μg/m3. Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi przyczynę ok. siedmiu milionów zgonów rocznie.

Autorzy badania alarmują, że „standardy jakości powietrza w wielu krajach w dalszym ciągu przewyższają globalne standardy jakości powietrza Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”

Zanieczyszczenie powietrza groźne zwłaszcza dla starszych osób

Najnowsze badanie opublikowane na łamach eClinicalMedicine wykazało, że fatalna jakość powietrza może również wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia udaru oraz demencji. Wśród osób najbardziej podatnych na choroby znalazły się ludzie starsi, wśród których konsekwencje udaru często są śmiertelne. Udar mózgu jest przyczyną 11,6 proc. wszystkich zgonów na świecie a także główną przyczyną zgonów oraz niepełnosprawności o podłożu neurologicznym. Demencja z kolei jest chorobą coraz bardziej powszechną, a według prognoz liczba zachorowań na nią będzie nadal wzrastać. W 2019 roku na demencję cierpiało 50 milionów ludzi, a do 2050 roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 152 milionów.

Badaniem ws. wpływu zanieczyszczenia powietrza na wystąpienie demencji objęto 413 372 osób

Naukowcy podkreślają, że zarówno udar, jak i demencja, stwarzają wzajemne ryzyko, co wymaga dokładnej analizy czynników ryzyka związanych z „przejściem” od udaru do współistniejącej demencji i od demencji do współistniejącego udaru. W badaniu udział wzięło 413 372 uczestników. Wśród 6 484 w ciągu 10,9-letniego okresu obserwacji zdiagnozowano udar, a u 3 813 demencję. U niektórych wystąpiły oba schorzenia: u 238 uczestników cierpiących na udar rozwinęła się demencja, a u 138 chorych na demencję stwierdzono udar.