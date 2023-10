Bez większych inwestycji nie poprawimy jakości powietrza

28 września obchodzony był Światowy Dzień Walki z Wścieklizną, czyli jednej z najpoważniejszych i śmiertelnej choroby zakaźnej, co do której dalej nie wynaleziono skutecznego leku. W Polsce od wielu lat nie doszło do zakażenia u człowieka, natomiast rośnie zachorowalność wśród zwierząt. Jakie obowiązki ciążą w tym zakresie na ich właścicielach?