„Choć fala upałów o temperaturze około 20 stopni Celsjusza może nie wydawać się ekstremalna z perspektywy większości ludzi na świecie, dla tego regionu to naprawdę ogromna sprawa” – wyjaśnia Otto. „Ma to ogromny wpływ na cały świat” – dodaje.

Badacze zauważają, że Islandia również doświadczyła historycznego wzrostu temperatur. 15 maja odnotowano tam ponad 26 stopni Celsjusza – bezprecedensową wartość jak na ten okres roku. „Temperatury w Islandii, jakie zaobserwowano w maju, są rekordowe – ponad 13 stopni Celsjusza powyżej średnich maksymalnych temperatur dziennych z okresu 1991–2020” – wskazuje w raporcie WWA. Według Islandzkiego Instytutu Meteorologicznego, aż 94 procent stacji pogodowych na terenie kraju odnotowało w maju rekordowe wartości temperatur.

Fale upałów na mogą stać się jeszcze bardziej intensywne

Naukowcy podkreślają, że zmieniające się warunki klimatyczne wpływają nie tylko na środowisko naturalne, ale również na społeczności lokalne oraz infrastrukturę. Zmiany te mają również wpływ na zdrowie – wiele wiejskich gospodarstw domowych na Grenlandii nie posiada bowiem systemów kanalizacyjnych.

„Na Grenlandii i Islandii infrastruktura została zaprojektowana z myślą o zimnym klimacie, co oznacza, że podczas fali upałów topniejący lód może prowadzić do powodzi i uszkodzeń dróg oraz obiektów infrastrukturalnych” – ostrzegają autorzy raportu, przypominając, że w 2022 roku wyższe temperatury doprowadziły do rozmarznięcia wieloletniej zmarzliny, co spowodowało uwolnienie żelaza i innych metali do jezior arktycznych.