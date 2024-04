W ubiegłym roku średnia temperatura w Europie była o 1,02-1,12°C wyższa od normy dla okresu referencyjnego 1991-2020. To o ok. 0,13-0,17°C mniej niż średnia odnotowana w 2020, który został wcześniej uznany za najcieplejszy dotychczas rok w historii kontynentu. Autorzy analizy zauważyli, że w niektórych częściach Europy w 2023 roku temperatury przewyższały poziom z epoki przedindustrialnej nawet o 2,6°C, stawiając go niemal na równi z najcieplejszym rokiem w historii. W zależności od badanego zbioru danych, 2023 znalazł się więc na pierwszym lub drugim miejscu w rankingu najcieplejszych lat w Europie.

Reklama

Zmiany klimatyczne: Europa ociepla się szybciej niż reszta świata

W 2023 roku w Europie odnotowano rekordową liczbę dni w którym odczuwalna temperatura przekraczała 46°C, a przez 11 miesięcy europejskie temperatury przekraczały średnią. Największe anomalie odnotowano we wrześniu 2023 roku, który okrzyknięto najcieplejszym w historii. Kontynent zmagał się z suszą, która nasiliła się najbardziej w kwietniu, maju oraz czerwcu, z kolei w marcu oraz lipcu odnotowano najwięcej pożarów. Europę dotknęły również powodzie, które występowały w różnych regionach we wszystkich miesiącach poza lutym oraz grudniem.

Czytaj więcej Lasy Wycinka „zielonych płuc Ziemi” ostro hamuje. Drwalom zostało tylko 6 lat Według danych agencji badań kosmicznych INPE, w pierwszym kwartale 2024 roku poziom wycinki lasów w Amazonii w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej spadł aż o 40 procent.

Ubiegły rok przyniósł również rekordowe temperatury europejskich mórz. W lipcu oraz sierpniu powierzchnia Morza Śródziemnego była o ponad 5°C wyższa od średniej. Wyjątkowo wysokie temperatury odcisnęły również piętno na europejskich górach – pasmo Alp wraz z najwyższym szczytem Europy Mont Blanc straciło w ciągu ostatnich dwóch lat aż 10 proc. swojej objętości lodowca, a w ubiegłym roku ubyło go aż 4,4 proc. w stosunku do roku 2022.

Autorzy raportu alarmują, że w ciągu ostatnich 20 lat śmiertelność związana z upałem wzrosła o ok. 30 proc., a niemal na całym kontynencie odnotowano wzrost liczby zgonów spowodowanych upałem.