El Niño zanika. Eksperci: to cisza przed burzą. „Rekordowy sezon huraganów”

Według ekspertów, na przełomie 2023 i 2024 roku mieliśmy do czynienia z „super El Niño”, jednym z najsilniejszych w historii. Zjawisko doprowadziło do wzrostu temperatury oceanów w zimie o co najmniej 2°C powyżej średniej, co dotychczas zdarzyło się jedynie sześć razy. Ostatnie dziesięć miesięcy przyniosło wiele nowych rekordów temperatur, wzbudzając u naukowców obawę, że ocieplanie się klimatu może jeszcze bardziej przyspieszyć.

Nadejście La Niña może osłabić tę tendencję, gdyż to zjawisko oznacza, że temperatury oceanów i mórz są z reguły niższe, jednocześnie jednak może ono przyczynić się do występowania większej liczby huraganów. Jak oceniają naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Kolorado, tegoroczny sezon huraganów na Atlantyku może być jednym z trzech najbardziej intensywnych w historii.