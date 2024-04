Szkocja rezygnuje z kluczowego celu klimatycznego. Stał się nieosiągalny

Nieraz zapewniała ona także, że Szkocja ma „najbardziej rygorystyczne i ambitne cele na świecie” – przynajmniej w porównaniu do innych krajów. Jej rząd był też pierwszym na świecie, który ogłosił stan zagrożenia klimatycznego.

W 2021 roku w Glasgow odbył się zaś szczyt klimatyczny COP26, który pokazać miał, jak istotne działania w kwestii zmian klimatu podejmuje Szkocja. Mimo tego wszystkiego ekolodzy są zdania, że władze kraju nigdy nie zareagowały odpowiednio na kryzys klimatyczny oraz nie podjęły wystarczających działań.

Cele klimatyczne Szkocji. Skąd się wzięły?

W 2019 roku szkocki parlament przyjął przełomowe przepisy mające na celu przyspieszenie tempa dekarbonizacji. Po protestach Extinction Rebellion, strajkach klimatycznych z udziałem Grety Thunberg i ogłoszeniu stanu zagrożenia klimatycznego przez parlamenty Szkocji, Walii i Wielkiej Brytanii, zmiana klimatu znalazła się na szczycie agendy politycznej w Wielkiej Brytanii.

Przyjęcie przepisów było między innymi odpowiedzią na opinię Komitetu ds. Zmiany Klimatu, niezależnego ciała doradczego działającego na zlecenie rządu. Władze zwróciły się o wydanie jej w dziesiątą rocznicę przyjęcia brytyjskiej ustawy o zmianie klimatu, wprowadzającej prawnie wiążący cel redukcyjny na 2050 rok na poziomie 80 procent.

Szkoccy politycy – należący do różnych partii – proponowali później rozmaite rozwiązania, mające na celu rozwój kraju. Skończyło się to tym, że ustalono cele znacznie wykraczające poza to, co planowali i zalecali eksperci. Zieloni zaproponowali między innymi dążenie do ograniczenia emisji aż o 80 proc. w porównaniu z rokiem 1990.