Czytaj więcej Lasy Drzewa zaczynają „kaszleć” dwutlenkiem węgla. To skutek zmian klimatu Naukowcy odkryli, że w cieplejszym i bardziej suchym klimacie drzewa coraz gorzej radzą sobie z pochłanianiem dwutlenku węgla. Dalsze ocieplanie się klimatu jeszcze bardziej ograniczy ten proces.

Sadzonki różnych gatunków sekwoi, w tym mamutowców olbrzymich, które sprowadzono do Europy około 170 lat temu, doskonale odnajdują się w klimacie Wielkiej Brytanii. Podczas gdy najwyższa brytyjska sekwoja mierzy obecnie 54,87 metra, w Kalifornii drzewa te są w stanie osiągać wysokość ponad 90 metrów. Niezwykle istotne jest jednak to, że są to drzewa długowieczne, które mogą żyć nawet ponad 3 tysiące lat.

Brytyjskie okazy mają tymczasem nieco ponad półtora wieku – wciąż więc są bardzo młode. Naukowcy oczekują, że będą rosnąć jeszcze długo i – jak szacują – w swoim czasie osiągną docelową wysokość, którą porównywać będzie można do drzew rosnących w Kalifornii.

Naukowcy w ramach badania postanowili sprawdzić, jak drzewa zaadoptowały się do brytyjskiego klimatu. W tym celu przebadali oni próbki pobrane od niemal 5 tysięcy drzew, a następnie – wykorzystując laserowe skanery – zmierzyli wysokość i objętość sekwoi.

Wyniki badania są imponujące – wskazują one bowiem, że choć klimat na Wyspach znacznie różni się od kalifornijskiego, to drzewa rosną tam tak samo szybko. To zasługa łagodnego brytyjskiego klimatu – ciepłych zim i dużej ilości wilgoci.