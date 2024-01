Pogoda na Trzech Króli. Lodowaty podmuch z Rosji wedrze się nad Polskę

„W najbliższych dniach spodziewamy się powrotu zimy z silnym mrozem i opadami śniegu. Spływ mroźnej masy powietrza z północy Europy spowoduje duże spadki temperatury, nocami nawet do –21°C, –18°C, zwłaszcza na północnym wschodzie i na krańcach południowych kraju” – informuje IGMW w najnowszym komunikacie z prognozą pogody na najbliższe dni. To zasługa mroźnego mas powietrza, który paraliżują w tej chwili północ Rosji, kraje bałtyckie i Skandynawię.

6 stycznia temperatura będzie jeszcze zróżnicowana – od -5 stopni na północnym wschodzie do 4-7 stopni na południowym wschodzie. Uderzenie zimna przyjdzie 7 stycznia – prognozuje IMGW. W nocy na północnym wschodzie temperatura spadnie do -18 stopni Celsjusza. W poniedziałek i wtorek będzie jeszcze zimniej – do -21 stopni na północno-wschodnim krańcu Polski. W kolejnych dniach powinno zrobić się nieco cieplej, ale mróz na wschodzie i północy Polski nie ustąpi.