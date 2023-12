Koniec szczytu klimatycznego w Dubaju. Początek końca ery paliw kopalnych?

Czytaj więcej Wywiady „Część sukcesu już jest”: ekspert z WWF Polska o szczycie klimatycznym w Dubaju Częściowy sukces w postaci powołania nowego Funduszu ds. szkód i strat – już osiągnięto. Nadal pozostają jednak sporne kwestie – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Marcin Kowalczyk, starszy specjalista ds. polityki klimatycznej, Fundacji WWF Polska, obecny na Szczycie Klimatycznym COP28 w Dubaju.

W ostatecznym brzmieniu wezwano strony do odchodzenia od paliw kopalnych w systemach energetycznych „w sprawiedliwy, uporządkowany i słuszny sposób, przyspieszając działania w tej krytycznej dekadzie, tak aby osiągnąć emisyjność zero netto do 2050 roku zgodnie z nauką”. Nie udało się jednak zawrzeć zdecydowanej deklaracji o całkowitym odejściu od paliw kopalnych, na co liczyli eksperci klimatyczni, a mocniejsze sformułowania zablokowała m.in. Arabia Saudyjska.

Przeciwko wszystkim wyrażeniom zmierzającym do ograniczania zużycia paliw kopalnych mocno lobbowała też grupa producentów ropy OPEC, apelując o wspieranie takich rozwiązań jak ograniczenie emisji, co pozwoliłoby na dalsze wydobycie paliw kopalnych.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Pacific Islands Climate Action Network i Oil Change International, w tym roku poparcie dla porozumienia obejmującego wycofanie paliw kopalnych wyraziło ponad 120 krajów. To ogromny wzrost w stosunku do ubiegłorocznej konferencji klimatycznej w Szarm el-Szejk, gdy do stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych w sektorze energetycznym wzywało 80 krajów.

Szczyt klimatyczny. Eksperci: sukces, choć umiarkowany

Czy tegoroczną Konferencję Stron można uznać za spektakularny sukces? Zdaniem Marcina Kowalczyka z organizacji WWF Polska, specjalisty ds. Polityki Klimatycznej i wielokrotnego uczestnika COP-ów, tak.

– Można uznać, że COP 28, mimo pewnych perturbacji, zakończył się sukcesem. Udało się wypełnić szereg pokładanych w nim nadziei. Utworzono fundusz, pozwalający państwom rozwijającym się na radzenie sobie ze szkodami i stratami wynikającymi ze zmian klimatu. Przyjęto też decyzję w sprawie Globalnego Przeglądu, która zawiera deklarację o globalnym odchodzeniu od paliw kopalnych, chociaż opisaną w nieco zawoalowany sposób – to istotny krok w negocjacjach. Wprawdzie można było oczekiwać więcej – ale biorąc pod uwagę konieczność konsensusu między 197 państwami, jest to istotny krok w dążeniu do wypełnienia celów Porozumienia Paryskiego – twierdzi ekspert.