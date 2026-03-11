Naukowcy pod lupę wzięli Calypso Deep – znane również jako Oinousses Deep – czyli najgłębszy punkt Morza Śródziemnego, o maksymalnej zmierzonej głębokości wynoszącej 5 122 metrów. Leży on w południowo-wschodniej części Morza Jońskiego, na obszarze należącym do wyłącznej strefy ekonomicznej Grecji.

Najgłębszy punkt Morza Śródziemnego pełen śmieci. Badacze alarmują

W badaniu, które opublikowane zostało w czasopiśmie „Marine Pollution Bulletin” eksperci zaznaczają, że w Calypso Deep odkryto liczne odpady – między innymi plastik, szkło, metal oraz papier. Tworzywa sztuczne stanowiły niemal 90 proc. wszystkich znalezionych tam zanieczyszczeń. Jak wskazują naukowcy, zagęszczenie odpadów w tym miejscu to 26 715 śmieci na kilometr kwadratowy. „To jedna z najwyższych wartości, jakie kiedykolwiek zarejestrowano w głębinach oceanicznych. Zgodnie z analizą jest to druga najwyższa znana koncentracja śmieci w głębokim oceanie na głębokości powyżej 2000 metrów” – zaznaczają badacze.

Eksperci wyjaśniają, że przewaga plastiku wśród odpadów nie jest przypadkowa. Jak tłumaczą, materiał ten jest bardzo lekki, dzięki czemu łatwo unosi się w wodzie i może być przenoszony przez prądy morskie na duże odległości. „Głębokie morze często jest ostatecznym miejscem, do którego trafiają zanieczyszczenia” – wskazują autorzy badania, dodając, że większość odpadów w Calypso Deep to śmieci, które wcześniej unosiły się na powierzchni wody.

„Część lekkich odpadów, takich jak plastik, pochodzi z wybrzeża i stamtąd trafia do Calypso Deep” – wyjaśnia oceanograf dr Miquel Canals, jeden z autorów badania. Jak dodaje, niektóre przedmioty przez długi czas dryfują tuż nad dnem. „Niektóre plastiki, na przykład torby, dryfują tuż nad dnem, dopóki nie zostaną częściowo lub całkowicie zasypane piaskiem albo nie rozpadną się na mniejsze fragmenty” – zaznacza. „Znaleźliśmy również dowody na to, że z łodzi wyrzucano do morza worki pełne śmieci” – dodaje.