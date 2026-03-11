Calypso Deep znajduje się na zachód od greckiego miasta Pylos na Peloponezie.
Naukowcy pod lupę wzięli Calypso Deep – znane również jako Oinousses Deep – czyli najgłębszy punkt Morza Śródziemnego, o maksymalnej zmierzonej głębokości wynoszącej 5 122 metrów. Leży on w południowo-wschodniej części Morza Jońskiego, na obszarze należącym do wyłącznej strefy ekonomicznej Grecji.
W badaniu, które opublikowane zostało w czasopiśmie „Marine Pollution Bulletin” eksperci zaznaczają, że w Calypso Deep odkryto liczne odpady – między innymi plastik, szkło, metal oraz papier. Tworzywa sztuczne stanowiły niemal 90 proc. wszystkich znalezionych tam zanieczyszczeń. Jak wskazują naukowcy, zagęszczenie odpadów w tym miejscu to 26 715 śmieci na kilometr kwadratowy. „To jedna z najwyższych wartości, jakie kiedykolwiek zarejestrowano w głębinach oceanicznych. Zgodnie z analizą jest to druga najwyższa znana koncentracja śmieci w głębokim oceanie na głębokości powyżej 2000 metrów” – zaznaczają badacze.
Eksperci wyjaśniają, że przewaga plastiku wśród odpadów nie jest przypadkowa. Jak tłumaczą, materiał ten jest bardzo lekki, dzięki czemu łatwo unosi się w wodzie i może być przenoszony przez prądy morskie na duże odległości. „Głębokie morze często jest ostatecznym miejscem, do którego trafiają zanieczyszczenia” – wskazują autorzy badania, dodając, że większość odpadów w Calypso Deep to śmieci, które wcześniej unosiły się na powierzchni wody.
„Część lekkich odpadów, takich jak plastik, pochodzi z wybrzeża i stamtąd trafia do Calypso Deep” – wyjaśnia oceanograf dr Miquel Canals, jeden z autorów badania. Jak dodaje, niektóre przedmioty przez długi czas dryfują tuż nad dnem. „Niektóre plastiki, na przykład torby, dryfują tuż nad dnem, dopóki nie zostaną częściowo lub całkowicie zasypane piaskiem albo nie rozpadną się na mniejsze fragmenty” – zaznacza. „Znaleźliśmy również dowody na to, że z łodzi wyrzucano do morza worki pełne śmieci” – dodaje.
Badanie wykazało, że śmieci znajdujące się na dnie morza wchodzą w interakcje z organizmami żyjącymi w głębinach. Naukowcy odnotowali przypadki, w których zwierzęta morskie połykały odpady, ale także wykorzystywały je jako podłoże do wzrostu, kryjówki lub miejsce składania jaj. Takie zjawiska wskazują na bezpośredni wpływ zanieczyszczeń na funkcjonowanie ekosystemów głębinowych – wskazują eksperci.
Według naukowców warunki geograficzne Morza Śródziemnego sprzyjają kumulacji odpadów – jest to bowiem morze zamknięte, a sam rów, w którym znajduje się Calypso Deep, stanowi zamkniętą depresję o słabych prądach morskich.
Dr Canals podkreśla, że skala problemu jest ogromna. „Niestety, jeśli chodzi o Morze Śródziemne, nie byłoby przesadą stwierdzenie, że nie ma ani jednego jego fragmentu, który byłby czysty” – mówi badacz.
Ekspert zwraca również uwagę na to, jak duży wpływ na akwen ma działalność człowieka. „Morze Śródziemne jest otoczone przez ludzi, z intensywnym ruchem morskim i szeroko rozpowszechnioną działalnością rybacką” – podkreśla Canals.
Naukowcy przypominają, że morza i oceany wytwarzają ponad 70 proc. tlenu potrzebnego do życia na Ziemi. Ich funkcjonowanie jest jednak coraz bardziej zagrożone przez zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie – szczególnie plastikiem i chemikaliami – oraz inne działania człowieka.
Eksperci ostrzegają, że degradacja oceanów oznacza nie tylko zagrożenie dla ekosystemów morskich, lecz także dla ludzi.
Zdaniem dr. Canalsa wyniki najnowszych badań powinny stać się bodźcem do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń. „Dowody przedstawione w naszym badaniu powinny wstrząsnąć globalnymi wysiłkami – szczególnie w regionie Morza Śródziemnego – aby ograniczyć wyrzucanie odpadów, zwłaszcza plastiku” – podkreśla naukowiec.
