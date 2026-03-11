Reklama

Głębiny Morza Śródziemnego pełne śmieci. „Żadne miejsce nie pozostało czyste”

Z najnowszych badań – pierwszych w historii, które skupiały się na zanieczyszczeniu najgłębszego miejsca Morza Śródziemnego – płyną bardzo niepokojące wnioski. Analiza naukowców wykazała bowiem, że znajduje się tam największa koncentracja śmieci kiedykolwiek odnotowana w środowisku głębinowym.

Publikacja: 11.03.2026 05:00

Calypso Deep znajduje się na zachód od greckiego miasta Pylos na Peloponezie.

Calypso Deep znajduje się na zachód od greckiego miasta Pylos na Peloponezie.

Foto: Flyax, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Ada Michalak

Naukowcy pod lupę wzięli Calypso Deep – znane również jako Oinousses Deep – czyli najgłębszy punkt Morza Śródziemnego, o maksymalnej zmierzonej głębokości wynoszącej 5 122 metrów. Leży on w południowo-wschodniej części Morza Jońskiego, na obszarze należącym do wyłącznej strefy ekonomicznej Grecji. 

Najgłębszy punkt Morza Śródziemnego pełen śmieci. Badacze alarmują 

W badaniu, które opublikowane zostało w czasopiśmie „Marine Pollution Bulletin” eksperci zaznaczają, że w Calypso Deep odkryto liczne odpady – między innymi plastik, szkło, metal oraz papier. Tworzywa sztuczne stanowiły niemal 90 proc. wszystkich znalezionych tam zanieczyszczeń. Jak wskazują naukowcy, zagęszczenie odpadów w tym miejscu to 26 715 śmieci na kilometr kwadratowy. „To jedna z najwyższych wartości, jakie kiedykolwiek zarejestrowano w głębinach oceanicznych. Zgodnie z analizą jest to druga najwyższa znana koncentracja śmieci w głębokim oceanie na głębokości powyżej 2000 metrów” – zaznaczają badacze.  

Czytaj więcej

Międzynarodowe ćwiczenia zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego BALEX DELTA 2025 w Świnoujśc
Planeta
Nowe zagrożenie dla Bałtyku. Niemcy wykryli w wodzie pierwiastki ziem rzadkich

Eksperci wyjaśniają, że przewaga plastiku wśród odpadów nie jest przypadkowa. Jak tłumaczą, materiał ten jest bardzo lekki, dzięki czemu łatwo unosi się w wodzie i może być przenoszony przez prądy morskie na duże odległości. „Głębokie morze często jest ostatecznym miejscem, do którego trafiają zanieczyszczenia” – wskazują autorzy badania, dodając, że większość odpadów w Calypso Deep to śmieci, które wcześniej unosiły się na powierzchni wody. 

„Część lekkich odpadów, takich jak plastik, pochodzi z wybrzeża i stamtąd trafia do Calypso Deep” – wyjaśnia oceanograf dr Miquel Canals, jeden z autorów badania. Jak dodaje, niektóre przedmioty przez długi czas dryfują tuż nad dnem. „Niektóre plastiki, na przykład torby, dryfują tuż nad dnem, dopóki nie zostaną częściowo lub całkowicie zasypane piaskiem albo nie rozpadną się na mniejsze fragmenty” – zaznacza. „Znaleźliśmy również dowody na to, że z łodzi wyrzucano do morza worki pełne śmieci” – dodaje. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zjawisko ciemnienia oceanów obejmuje obecnie 75 milionów kilometrów kwadratowych oceanów na świecie,
Oceany i lodowce
Oceany stają się coraz ciemniejsze. Zagrożenie dla tysięcy gatunków

Góra smieci na dnie Morza Śródziemnego 

Badanie wykazało, że śmieci znajdujące się na dnie morza wchodzą w interakcje z organizmami żyjącymi w głębinach. Naukowcy odnotowali przypadki, w których zwierzęta morskie połykały odpady, ale także wykorzystywały je jako podłoże do wzrostu, kryjówki lub miejsce składania jaj. Takie zjawiska wskazują na bezpośredni wpływ zanieczyszczeń na funkcjonowanie ekosystemów głębinowych – wskazują eksperci. 

Według naukowców warunki geograficzne Morza Śródziemnego sprzyjają kumulacji odpadów – jest to bowiem morze zamknięte, a sam rów, w którym znajduje się Calypso Deep, stanowi zamkniętą depresję o słabych prądach morskich. 

Dr Canals podkreśla, że skala problemu jest ogromna. „Niestety, jeśli chodzi o Morze Śródziemne, nie byłoby przesadą stwierdzenie, że nie ma ani jednego jego fragmentu, który byłby czysty” – mówi badacz.

Ekspert zwraca również uwagę na to, jak duży wpływ na akwen ma działalność człowieka. „Morze Śródziemne jest otoczone przez ludzi, z intensywnym ruchem morskim i szeroko rozpowszechnioną działalnością rybacką” – podkreśla Canals. 

Czytaj więcej

Kuter rybacki na Bałtyku
Na talerzu
Greenpeace: ryby z Bałtyku zanieczyszczone chemikaliami
Reklama
Reklama

Naukowcy przypominają, że morza i oceany wytwarzają ponad 70 proc. tlenu potrzebnego do życia na Ziemi. Ich funkcjonowanie jest jednak coraz bardziej zagrożone przez zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie – szczególnie plastikiem i chemikaliami – oraz inne działania człowieka.

Eksperci ostrzegają, że degradacja oceanów oznacza nie tylko zagrożenie dla ekosystemów morskich, lecz także dla ludzi.

Zdaniem dr. Canalsa wyniki najnowszych badań powinny stać się bodźcem do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń. „Dowody przedstawione w naszym badaniu powinny wstrząsnąć globalnymi wysiłkami – szczególnie w regionie Morza Śródziemnego – aby ograniczyć wyrzucanie odpadów, zwłaszcza plastiku” – podkreśla naukowiec.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Najbardziej znane lodowce przyciągają co roku miliony turystów z całego świata.
Oceany i lodowce
Topniejące lodowce przyciągają turystów. „Apokaliptyczny" trend stał się modny
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Lodowiec Thwaites jest gigantycznym fragmentem lądolodu. Jak wskazują naukowcy, jego wielkość porówn
Oceany i lodowce
Naukowcy zajrzeli do wnętrza „lodowca zagłady”. Jak zatrzymać rozpad giganta?
Zorza polarna nad stacją badawczą Concordia, w której powstało „archiwum lodu”.
Oceany i lodowce
Powstało pierwsze na świecie „archiwum lodu”. Pamiątka po znikających lodowcach
W mediach echem odbiła się prognoza dla rekinów, które miałyby wskutek wyższej kwasowości wody traci
Oceany i lodowce
Eksperci walczą z zakwaszeniem oceanów. „Największy projekt w historii”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama