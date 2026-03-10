Dla porównania inne zamożne państwa – takie jak Stany Zjednoczone, Francja czy Australia – w razie potrzeby byłyby w stanie wyżywić swoich mieszkańców. W tym kontekście Wielka Brytania wypada słabo na tle Europy. Holandia – mimo wysokiej gęstości zaludnienia – osiąga poziom około 80 proc. samowystarczalności, zaś Hiszpania – około 75 proc.

„Nie myślimy o tym wystarczająco poważnie. Unikamy tego tematu” – mówi prof. Lang. Ekspert zwraca uwagę, że w brytyjskim systemie zakorzenione jest przekonanie, iż inne kraje zawsze będą w stanie zapewnić Wielkiej Brytanii żywność. „Domyślne założenie, że inni nas nakarmią, jest głęboko zakorzenione w systemie państwowym Wielkiej Brytanii, a także w sposobie funkcjonowania kapitalizmu rolno-spożywczego w tym kraju” – podkreśla Lang. Jednocześnie dodaje, że inne państwa przyjmują bardziej ostrożną strategię. „Inne są bardziej przezorni. Gromadzą zapasy żywności i mają znacznie bardziej elastyczne systemy niż my. To, co gloryfikujemy jako efektywność, w rzeczywistości stało się podatnością na kryzysy” – mówi.

Spadek produkcji żywności w Wielkiej Brytanii. Eksperci ostrzegają

Zdaniem ekspertów Wielka Brytania – podobnie jak inne kraje – powinna rozważyć stworzenie zapasów, które wykorzystane zostaną, kiedy kraj będzie mierzyć się z sytuacją kryzysową – wojną, skażeniem żywności czy katastrofą klimatyczną. Obecnie brytyjski rząd zaleca jedynie, by gospodarstwa domowe posiadały w domach zapas żywności na trzy dni. W ocenie badaczy to niewystarczające.

Mimo ostrzeżeń naukowców władze kraju nie planują wyznaczenia konkretnych celów związanych ze zwiększeniem samowystarczalności żywnościowej. Sekretarz ds. środowiska Emma Reynolds powiedziała ostatnio między innymi, że nie zamierza określać procentowego poziomu produkcji krajowej. „Nie zamierzam podawać konkretnego proc.. Chciałabym zwiększyć produkcję żywności w kraju, szczególnie w ogrodnictwie oraz w produkcji drobiu, gdzie widzę realne możliwości wzrostu. Nie podam jednak konkretnej liczby” – podkreśliła.

Naukowcy wskazują, że sytuacja może się z czasem pogarszać – w ciągu ostatniego roku spadła bowiem m.in. produkcja pszenicy, wołowiny, mięsa drobiowego oraz warzyw. Badacze są zdania, że w takich warunkach nawet niewielkie zakłócenie dostaw mogłoby mieć bardzo poważne konsekwencje dla mieszkańców Wielkiej Brytanii. Specjaliści ostrzegali niedawno, że pojedynczy kryzys może doprowadzić do niepokojów społecznych, a nawet zamieszek związanych z brakiem żywności. „System żywnościowy stał się beczką prochu” – wskazują eksperci.