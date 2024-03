Jakie potrawy najczęściej wyrzucamy w święta? Na czele ulubiony polski przysmak

Problemem nie jest tylko samo wyrzucanie jedzenia – ale też konsekwencje takiego działania, choćby w postaci zużycia wody niezbędnej do jego wyprodukowania.

Jak czytamy w badaniu na zlecenie Too Good To Go, na wytworzenie bochenka chleba z pszenicy (500 g) na wszystkich etapach produkcji potrzebne jest 804 litrów wody.

Na wyprodukowanie jednego średniej wielkości jajka (60 g) przypada zaś blisko 196 litrów wody. Przekłada się to na jedną kąpiel w wannie. Z kolei „ślad wodny” mięsa wieprzowego (250 g), z którego wytwarzana jest szynka, to aż 1503 litrów wody. Wystarczyłoby to na 150 standardowych cykli mycia naczyń w zmywarce.

Wyrzucanie jedzeni kryzysu klimatycznego

W obliczu kryzysu klimatycznego i wciąż rosnących na świecie temperatur, „ślad wodny” nabiera dodatkowego znaczenia. Rok 2023 został uznany najcieplejszy w historii pomiarów na Ziemi. Niedawno mieliśmy także do czynienia z rekordowo ciepłym lutym.

„Sytuację tę nie należy rozpatrywać w kategorii anomalii, ale oznaki systemowej zmiany klimatu. W tych okolicznościach warto wszelkimi sposobami dbać o zasoby planety, a niemarnowanie jedzenia jest jednym z najprostszych działań jakie wszyscy możemy podjąć już zaraz” – podkreślają autorzy badania.

Jak mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Country Director Too Good To Go, „jedzenie ma prawdziwą wartość nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także ze względu na zasoby niezbędne do jego produkcji”. „Właśnie dlatego globalne wyzwanie, jakim jest niemarnowanie żywności, stwarza tak ogromną szansę, by przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Jeśli będziemy marnować mniej, nie tylko ograniczymy jedno z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych, ale także unikniemy niepotrzebnego zużycia wody” - podkreśla, dodając, że aplikacja Too Good To Go – która pomogła uratować już ponad 10 milionów posiłków przed zmarnowaniem – stara się podnosić świadomość na temat tego, jak ogromne ilości bezcennej wody zużywamy na próżno, marnując dobrą żywność.