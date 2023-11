Upały staną się „cichym zabójcą” ludzkości. Niepokojąca prognoza ekspertów

Dostępne obecnie w Polsce szczepionki przeciw COVID-19 dobrze chronią przed ciężkim przebiegiem choroby - mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Tylko co tak nazywamy? Nam się wydaje, że jeżeli wylądujemy w łóżku, to jest to ciężki przebieg. Otóż nie. Ciężki przebieg, to wtedy, jeżeli wylądujemy na intensywnej terapii albo w szpitalu z zagrożeniem życia - wyjaśnia.