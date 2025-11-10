– W ciągu kilku dekad katastrofalne zmiany klimatu zdziesiątkują cywilizację – zaczyna miliarder, podkreślając, że taka apokaliptyczna przepowiednia zdominowała dyskurs na temat zmian klimatu i skłoniła decydentów do koncentrowania się na „krótkoterminowych celach”, jak redukcja emisji. – Tymczasem naszym najważniejszym celem powinno być zapobieganie cierpieniu, zwłaszcza tych w najtrudniejszych warunkach, którzy żyją w najbiedniejszych krajach świata. (...) Przy czym to powinno być jasne: zmiany klimatu to bardzo poważny problem. Musi być rozwiązany, podobnie jak inne problemy, malaria czy niedożywienie (…) Krótko mówiąc, zmiany klimatu, choroby i ubóstwo są wielkimi problemami. I powinniśmy mierzyć się z nimi proporcjonalnie do tego, jak wielkie cierpienie wywołują – dodaje Gates.

Drugi wyraźnie zaznaczony aspekt rozważań Gatesa to rola technologii. Te, które dotychczas weszły do użycia, jak odnawialne źródła energii, problemu nie rozwiązały: emisje rosną, jak rosły, i rosnąć będą – w ślad za nieuniknionym wzrostem zapotrzebowania na energię. – Nie mamy narzędzi, których potrzebujemy, by zaspokoić popyt na energię bez wzrostu emisji – pisze miliarder. Jak jednak podkreśla, gdybyśmy skupili się na inwestycjach i stosownej polityce, w ciągu dekady będziemy mieć jednak gotowe zeromisyjne technologie „gotowe do skalowania”. – Wraz z narzędziami, które już mamy, do połowy stulecia emisje będą niższe, a luka między biednymi i bogatymi krajami – znacznie zredukowana – kwituje Gates.

Ten technooptymizm wynika m.in. z efektów, jakie nowe technologie dowiozły już dziś. – Dekadę temu Międzynarodowa Agencja Energii przewidywała, że do 2040 r. świat będzie emitować 50 mld ton CO2 rocznie. Dziś jej prognozy przewidują 30 mld ton, a w 2050 r. nawet mniej – dowodzi Gates. – Ten postęp stał się możliwy dzięki temu, że Green Premium – różnica kosztowa między robieniem czegoś w sposób czysty lub brudny – osiągnęła zero lub stała się nawet negatywna dla solarnych i wiatrowych źródeł energii, jej magazynowania, samochodów elektrycznych – przekonuje.

Półprawdy i półśrodki

To, czego w rozważaniach Gatesa brakuje i co najchętniej wytykają mu krytycy, to przede wszystkim wypaczanie dyskursu o zmianach klimatycznych. Już sam początek eseju jeży naukowcom włos na głowie, gdyż żadna prognoza nie zakłada jakiejś planetarnej zagłady za kilkadziesiąt lat: chodzi raczej o stopniową degenerację ekosystemów. Owszem, ona osiągnie pewien poziom, w którym część zmian będzie nieodwracalna, zniknie część tych organizmów i gatunków, których nie chronią nowe i wyrafinowane technologie. Ale ludzkość będzie trwać, nawet stosunkowo komfortowo – o ile ktoś będzie mieć dostęp do klimatyzowanych pomieszczeń.

Presja na redukowanie emisji wynika przede wszystkim z próby zdefiniowania przyczyn i skutków oraz koncentrowania się na likwidowaniu w pierwszej kolejności przyczyn. Przyzwolenie na to, żeby emisje CO2 wygasały w jakiś naturalny sposób, za sprawą wyłącznie technologicznych innowacji i nowych czystych technologii, jest ślepym zaułkiem. – Gates zakłada, że świat jest statyczny i zaledwie jeden czynnik, szybszy rozwój zielonych technologii, zapobiegnie zmianom klimatycznym. To nieprawdopodobny scenariusz – kwitowała w rozmowie z Associated Press Kristie Ebi, klimatolożka z University of Washington. – Nie dyskutuję o tym, czy dobrostan człowieka powinien być naszym priorytetem. Ale co ze środowiskiem naturalnym? Już dziś zmiany klimatyczne dramatycznie się na nim odciskają. Czy rzeczywiście będziemy mogli żyć w ochronnej technologicznej bańce? I czy tego chcemy? – dorzucał jej kolega po fachu z Princeton, Michael Oppenheimer.