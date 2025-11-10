Reklama

Porażka europejskiego koncernu paliwowego Sąd: klientów wprowadzano w błąd

To może być przełom w walce z greenwashingiem w branży paliwowej. Czy sprawa koncernu TotalEnergies uruchomi doprowadzi do zmiany na rynku?

Publikacja: 10.11.2025 16:54

Sąd we Francji przyznał rację organizacjom, które pozwały TotalEnergies.

Foto: Akos Stiller/Bloomberg

Aleksandra Bełdowicz

Sąd w Paryżu uznał, że twierdzenia firmy TotalEnergies, dotyczące bycia „ważnym graczem w transformacji energetycznej” oraz kroczenia „drogą do zerowej emisji netto do 2050 r.”, wprowadziły konsumentów w błąd. To pierwszy wyrok dotyczący greenwashingu w odniesieniu do firmy z branży paliw kopalnych.

Koncern paliwowy przegrywa w sądzie. Greenwashing się już nie opłaca?

Wyrok francuskiego sądu jest następstwem pozwu złożonego w 2022 r. przez kilka organizacji klimatycznych: francuski oddział Greenpeace, Friends of the Earth oraz Notre Affaire à Tous, wspieranych przez ClientEarth.

Organizacje twierdziły, że kampania reklamowa TotalEnergies, którą promowano w mediach społecznościowych oraz artykułach sponsorowanych, rozpowszechniała nieprawdziwe informacje. Aktywiści argumentowali, że firma, która twierdzi, że „dostosowuje się do wyzwań klimatycznych”, w rzeczywistości planuje dalszą ekspansję produkcji paliw kopalnych, co jest niezgodne z globalnymi potrzebami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Taka polityka koncernu narusza również europejskie prawo konsumenckie, wprowadzając konsumentów w błąd.

Antonio Guterres podczas rozpoczęcia szczytu klimatycznego w brazylijskim Belém. Po prawej prezydent
Klimat i ludzie
Emisje CO2 spadają, ale to za mało. Cel klimatyczny na włosku

Francuski sąd przyznał powodom rację i zobowiązał TotalEnergies do usunięcia wprowadzających w błąd twierdzeń w ciągu miesiąca, pod rygorem kary w wysokości 10 000 euro dziennie. Nałożył też na firmę obowiązek opublikowania orzeczenia sądu na swojej stronie internetowej, również pod rygorem kary finansowej, oraz nakazał zapłatę 8000 euro każdemu z powodów, a także pokrycie kosztów sądowych w wysokości 15 000 euro.

Eksperci podkreślają, że to przełomowy wyrok, który dotyka problemu wprowadzającej w błąd komunikacji z konsumentami. Tzw. greenwashing branży kopalnej od lat budził kontrowersje, a obłudne twierdzenia firm naftowych zachęcały marki z innych sektorów do przedstawiania swoich działań jako bardziej etycznych i ekologicznych, celem poprawy wizerunku.  

To również pierwszy taki wyrok w kwestii greenwashingu wobec firmy z branży paliw kopalnych. W 2024 r. sąd w Holandii orzekł, że linia lotnicza KLM wprowadza konsumentów w błąd swoją kampanią „lataj odpowiedzialnie”, a rejonowy sąd w Kolonii zakazał linii Eurowings reklamować swoich lotów jako „neutralnych węglowo”. W marcu tego roku ten sam sąd orzekł, że Lufthansa wprowadza w błąd swoich pasażerów, informując ich o możliwości kompensowania emisji ich lotów poprzez różne działania offsetowe. 

Wyrok za greenwashing branży paliwowej. Eksperci komentują

Jonathan White, prawnik ClientEarth, uznał wyrok przeciw TotalEnergies za „wyraźne ostrzeżenie dla innych gigantów naftowo-gazowych w Europie i poza nią, że twierdzenie, że jest się częścią transformacji, a jednocześnie wspieranie nowych projektów związanych z paliwami kopalnymi, ma teraz cenę prawną”. Justine Ripoll, działaczka w Notre Affaire à Tous, podkreśliła że „dezinformacja klimatyczna nie jest akceptowalną strategią biznesową, obywatele mają prawo do rzetelnych informacji, a firmy paliw kopalnych muszą ponieść odpowiedzialność za realność swoich działań”. Edina Ifticene z francuskiego oddziału Greenpeace przypomniała, że „Total nadal zaostrza kryzys klimatyczny, jednocześnie twierdząc, że przyczynia się do jego rozwiązania”.

Firma na swojej stronie opublikowała oświadczenie, w którym potwierdziła, że „przyjmuje do wiadomości decyzję” sądu, podkreślając jednak, że większość pozwów przeciwko niej została oddalona. Przypomniała też szereg projektów związanych z inwestycją w czystą energię, takich jak zainstalowanie prawie 1900 punktów ładowania pojazdów elektrycznych we Francji. Potwierdziła jednocześnie, że nie zamierza się odwoływać od wyroku.

Źródło: rp.pl

Surowce Paliwa Firmy Total Klimat

Antonio Guterres podczas rozpoczęcia szczytu klimatycznego w brazylijskim Belém. Po prawej prezydent
Klimat i ludzie
Emisje CO2 spadają, ale to za mało. Cel klimatyczny na włosku
