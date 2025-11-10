Aktualizacja: 11.11.2025 15:19 Publikacja: 10.11.2025 16:54
Sąd we Francji przyznał rację organizacjom, które pozwały TotalEnergies.
Sąd w Paryżu uznał, że twierdzenia firmy TotalEnergies, dotyczące bycia „ważnym graczem w transformacji energetycznej” oraz kroczenia „drogą do zerowej emisji netto do 2050 r.”, wprowadziły konsumentów w błąd. To pierwszy wyrok dotyczący greenwashingu w odniesieniu do firmy z branży paliw kopalnych.
Wyrok francuskiego sądu jest następstwem pozwu złożonego w 2022 r. przez kilka organizacji klimatycznych: francuski oddział Greenpeace, Friends of the Earth oraz Notre Affaire à Tous, wspieranych przez ClientEarth.
Organizacje twierdziły, że kampania reklamowa TotalEnergies, którą promowano w mediach społecznościowych oraz artykułach sponsorowanych, rozpowszechniała nieprawdziwe informacje. Aktywiści argumentowali, że firma, która twierdzi, że „dostosowuje się do wyzwań klimatycznych”, w rzeczywistości planuje dalszą ekspansję produkcji paliw kopalnych, co jest niezgodne z globalnymi potrzebami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Taka polityka koncernu narusza również europejskie prawo konsumenckie, wprowadzając konsumentów w błąd.
Francuski sąd przyznał powodom rację i zobowiązał TotalEnergies do usunięcia wprowadzających w błąd twierdzeń w ciągu miesiąca, pod rygorem kary w wysokości 10 000 euro dziennie. Nałożył też na firmę obowiązek opublikowania orzeczenia sądu na swojej stronie internetowej, również pod rygorem kary finansowej, oraz nakazał zapłatę 8000 euro każdemu z powodów, a także pokrycie kosztów sądowych w wysokości 15 000 euro.
Eksperci podkreślają, że to przełomowy wyrok, który dotyka problemu wprowadzającej w błąd komunikacji z konsumentami. Tzw. greenwashing branży kopalnej od lat budził kontrowersje, a obłudne twierdzenia firm naftowych zachęcały marki z innych sektorów do przedstawiania swoich działań jako bardziej etycznych i ekologicznych, celem poprawy wizerunku.
To również pierwszy taki wyrok w kwestii greenwashingu wobec firmy z branży paliw kopalnych. W 2024 r. sąd w Holandii orzekł, że linia lotnicza KLM wprowadza konsumentów w błąd swoją kampanią „lataj odpowiedzialnie”, a rejonowy sąd w Kolonii zakazał linii Eurowings reklamować swoich lotów jako „neutralnych węglowo”. W marcu tego roku ten sam sąd orzekł, że Lufthansa wprowadza w błąd swoich pasażerów, informując ich o możliwości kompensowania emisji ich lotów poprzez różne działania offsetowe.
Jonathan White, prawnik ClientEarth, uznał wyrok przeciw TotalEnergies za „wyraźne ostrzeżenie dla innych gigantów naftowo-gazowych w Europie i poza nią, że twierdzenie, że jest się częścią transformacji, a jednocześnie wspieranie nowych projektów związanych z paliwami kopalnymi, ma teraz cenę prawną”. Justine Ripoll, działaczka w Notre Affaire à Tous, podkreśliła że „dezinformacja klimatyczna nie jest akceptowalną strategią biznesową, obywatele mają prawo do rzetelnych informacji, a firmy paliw kopalnych muszą ponieść odpowiedzialność za realność swoich działań”. Edina Ifticene z francuskiego oddziału Greenpeace przypomniała, że „Total nadal zaostrza kryzys klimatyczny, jednocześnie twierdząc, że przyczynia się do jego rozwiązania”.
Firma na swojej stronie opublikowała oświadczenie, w którym potwierdziła, że „przyjmuje do wiadomości decyzję” sądu, podkreślając jednak, że większość pozwów przeciwko niej została oddalona. Przypomniała też szereg projektów związanych z inwestycją w czystą energię, takich jak zainstalowanie prawie 1900 punktów ładowania pojazdów elektrycznych we Francji. Potwierdziła jednocześnie, że nie zamierza się odwoływać od wyroku.
