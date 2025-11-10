Sąd w Paryżu uznał, że twierdzenia firmy TotalEnergies, dotyczące bycia „ważnym graczem w transformacji energetycznej” oraz kroczenia „drogą do zerowej emisji netto do 2050 r.”, wprowadziły konsumentów w błąd. To pierwszy wyrok dotyczący greenwashingu w odniesieniu do firmy z branży paliw kopalnych.

Koncern paliwowy przegrywa w sądzie. Greenwashing się już nie opłaca?

Wyrok francuskiego sądu jest następstwem pozwu złożonego w 2022 r. przez kilka organizacji klimatycznych: francuski oddział Greenpeace, Friends of the Earth oraz Notre Affaire à Tous, wspieranych przez ClientEarth.

Organizacje twierdziły, że kampania reklamowa TotalEnergies, którą promowano w mediach społecznościowych oraz artykułach sponsorowanych, rozpowszechniała nieprawdziwe informacje. Aktywiści argumentowali, że firma, która twierdzi, że „dostosowuje się do wyzwań klimatycznych”, w rzeczywistości planuje dalszą ekspansję produkcji paliw kopalnych, co jest niezgodne z globalnymi potrzebami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Taka polityka koncernu narusza również europejskie prawo konsumenckie, wprowadzając konsumentów w błąd.

Francuski sąd przyznał powodom rację i zobowiązał TotalEnergies do usunięcia wprowadzających w błąd twierdzeń w ciągu miesiąca, pod rygorem kary w wysokości 10 000 euro dziennie. Nałożył też na firmę obowiązek opublikowania orzeczenia sądu na swojej stronie internetowej, również pod rygorem kary finansowej, oraz nakazał zapłatę 8000 euro każdemu z powodów, a także pokrycie kosztów sądowych w wysokości 15 000 euro.