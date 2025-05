Wśród nagrodzonych firm jest też m.in. francuska (choć działająca w Brazylii) NetZero. Trafiło do niej 15 mln dol., co Francuzi zawdzięczają opracowaniu „wysoce efektywnego cyrkularnego modelu pozyskiwania i procesowania odpadów z tropikalnych roślin uprawnych”. Odpady te wracają na pola w postaci biowęgla, zwiększając odporność i ilość plonów. Kolejne 8 mln dol. trafiło do Amerykanów z Vaulted Deep, którzy opracowali technologię magazynowania pod ziemią odpadów rolniczych. W obu przypadkach chodzi m.in. o ograniczenie emisji CO2 w rolnictwie.

Prognozy mniej i bardziej optymistyczne

Entuzjazm fundatorów nagród XPRIZE wydają się podzielać analitycy. Autorzy opublikowanych w lutym prognoz dla globalnego rynku wychwytywania CO2 z firmy Global Market Insights podkreślają, że już w 2024 r. jego wartość sięgała 8,8 mld dolarów.

Co jednak ważniejsze, rynek ma w szybkim tempie – 16,7 proc. rocznie między 2025 a 2034 r. – rosnąć, by w 2034 r. dobijać do 45 mld dol. „Wzrost jest determinowany rygorystycznymi kryteriami i regułami dotyczącymi emisji CO2 wraz z towarzyszącymi im wydatkami na dekarbonizację” – wskazują eksperci agencji. „Przykładowo, Environmental Protection Agency w 2024 r. wdrożyła krajowe kryteria dla elektrowni gazowych i węglowych, które obejmują CCS (carbon capture and storage – wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla – przyp. red.) w celu ograniczenia emisji. 90-procentowa redukcja dla elektrowni węglowych ma być osiągnięta w 2032 r., a dla elektrowni gazowych – w 2035 r.” – dodają.

Prognoza Global Market Insights wydaje się być jednak przesadnie optymistyczna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w Białym Domu urzędują dziś klimatyczni sceptycy i przeciwnicy zielonych inwestycji (choć pamiętajmy, że nie kto inny jak Elon Musk wyłożył sto milionów dolarów na nagrody dla firm pracujących nad wychwytywaniem dwutlenku węgla). Miesiąc po niej własne szacunki opublikowała agencja Cognitive Market Research. Tu już tempo rozwoju rynku oceniono bardziej powściągliwie: na 11,09 proc. rocznie (z perspektywą do 2033 r.). „W 2025 r. globalny handel wkroczył w burzliwą fazę, gdy prezydent Donald Trump ogłosił agresywne cła z okazji Dnia Wyzwolenia (...)” – podkreślają autorzy tego opracowania. „USA wprowadziły 20-proc. cła na metale ziem rzadkich i zielone technologie, 25-proc. na panele słoneczne, co podbija koszty instalacji; 15–25-procentowe na części turbin wiatrowych, co odbija się na harmonogramach budowy; i wreszcie od 10 do 15 proc. na wyposażenie dla branży naftowej i gazowej (…). Elektromobilność, ropa i gaz oraz wytwarzanie energii doświadczają wzrostu kosztów, wąskich gardeł w odniesieniu do dostaw, opóźnień w inwestycjach” – wyliczają.

Dla technologii wychwytywania CO2 ma to szczególne znaczenie o tyle, że – według Cognitive Market Research – to Ameryka Północna jest dziś tym regionem, w którym uruchamia się połowę globalnych inwestycji tego typu. Za nią jest Europa, ale tu rynek takich usług jest blisko o połowę mniejszy. Azja, Bliski Wschód wraz z Afryką i Ameryka Południowa razem nieco przewyższają pod tym względem udział Europy.