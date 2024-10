Transformacja po polsku – OZE, magazyny, gaz i atom

Dla odbiorców indywidualnych i przemysłu oznacza to, że ceny pozostaną w górnym zakresie europejskich stawek, tym samym konkurencyjność gospodarcza Polski pozostanie ograniczona. Dla producentów z kolei to dobra wiadomość – zwrot na inwestycjach budowanych elektrowni gazowych czy jednostek OZE będzie wysoki, co sprzyjać będzie powstawaniu nowych projektów.

Artur Osuchowski, członek zarządu Orlenu, podkreślał, że transformacja i działania na rzecz zazieleniania energii realizowane są po to, by polska gospodarka nie straciła na konkurencyjności.

– Bez radykalnej zmiany systemu nasze produkty nie będą sprzedawalne, a Polska będzie nieatrakcyjna do lokowania inwestycji. Transformacja to gigantyczna zmiana, przez którą musimy przejść, by nie stracić swojego miejsca na mapie gospodarczej Europy. Mówimy dużo o transformacji energetyki, ale zapominamy o transformacji ciepłownictwa, transportu, przemysłu. Jeśli o tym zapomnimy, obudzimy się z przemysłem nieprzystającym do XXI w. – mówił Artur Osuchowski.

Liczenie śladu węglowego jest na porządku dziennym już dziś. Pojawia się presja ze strony kontrahentów i klientów. W jednych sektorach jest ona silniejsza, w innych słabsza, ale ostatecznie stanie się kluczowa w każdym obszarze.

– Wszystkie nowoczesne branże będą wymagały liczenia śladu węglowego, poważnego traktowania emisyjności, strategii ESG – podkreślił członek zarządu Orlenu.

Do tego dochodzą naciski ze strony banków i instytucji finansujących oraz ubezpieczycieli, a także z rynku pracy. Bo pracownicy chcą pracować w firmach nowoczesnych, opartych na zielonej energii, które postrzegane są jako bardziej perspektywiczne.